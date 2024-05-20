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"Шахеди" над західними областями — де лунає повітряна тривога

20 травня 2024 02:58
оновлено: 03:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога продовжується зараз 20 травня — "шахеди" на заході
Ударний безпілотник летить нічним небом. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 20 травня продовжується вже понад кілька годин. Ударні безпілотники дісталися Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської та інших областей.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога продовжується зараз 20 травня 

За інформацією українських військових, "шахеди" помітили:

  • на півдні Миколаївської області — курсом на північний захід;
  • на півночі Одеської області — у напрямку Вінницької області, курс північно-західний;
  • у Тернопільській області — курс західний.
Повітряна тривога зараз 20 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога поширилась на такі області:

  • Львівську,
  • Тернопільську,
  • Івано-Франківську,
  • Вінницьку,
  • Одеську,
  • Миколаївську,
  • Херсонську.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 20 травня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:22. Повітряні сили попереджають про групу ударних дронів, яка прямує з Сумської області в бік Полтавської.

Повітряна тривога зараз 20 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 20 травня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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