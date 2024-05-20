Повітряна тривога продовжується зараз 20 травня — "шахеди" на заході

Ударний безпілотник летить нічним небом. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз 20 травня продовжується вже понад кілька годин. Ударні безпілотники дісталися Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської та інших областей.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога продовжується зараз 20 травня

За інформацією українських військових, "шахеди" помітили:

на півдні Миколаївської області — курсом на північний захід;

на півночі Одеської області — у напрямку Вінницької області, курс північно-західний;

у Тернопільській області — курс західний.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога поширилась на такі області:

Львівську,

Тернопільську,

Івано-Франківську,

Вінницьку,

Одеську,

Миколаївську,

Херсонську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:22. Повітряні сили попереджають про групу ударних дронів, яка прямує з Сумської області в бік Полтавської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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