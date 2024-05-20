Повітряна тривога продовжується зараз 20 травня — "шахеди" на заході

"Шахеди" над західними областями — де лунає повітряна тривога
20 травня 2024 02:58
оновлено: 03:24
Ударний безпілотник летить нічним небом. Фото: REUTERS
Повітряна тривога в Україні зараз 20 травня продовжується вже понад кілька годин. Ударні безпілотники дісталися Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської та інших областей.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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За інформацією українських військових, "шахеди" помітили:
- на півдні Миколаївської області — курсом на північний захід;
- на півночі Одеської області — у напрямку Вінницької області, курс північно-західний;
- у Тернопільській області — курс західний.
Повітряна тривога поширилась на такі області:
- Львівську,
- Тернопільську,
- Івано-Франківську,
- Вінницьку,
- Одеську,
- Миколаївську,
- Херсонську.
Оновлено 03:22. Повітряні сили попереджають про групу ударних дронів, яка прямує з Сумської області в бік Полтавської.
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