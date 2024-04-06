"Шахеды" изменили направление - воздушная тревога смещается
Воздушная тревога в Украине сейчас 6 апреля перелезает на западные области согласно движению ударных беспилотников. Так об опасности уже предупредили жителей Винницкой области, кроме нее под угрозой Киевская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и другие.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
Воздушная тревога продолжается сейчас 6 апреля
Согласно информации военных, большинство ударных БпЛА направляются в сторону западных областей.
Воздушная тревога перебралась на северную и центральную области, на восточных и в ряде южных объявили отбой.
Обновлено 03:31. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о беспилотниках в Сумской, Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях.
Обновлено 03:52. "Угроза применения баллистического вооружения для южных областей" , - отметили Воздушные силы.
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