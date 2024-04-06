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"Шахеды" изменили направление - воздушная тревога смещается

6 апреля 2024 03:23
обновлено: 03:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Шахеды" изменили направление - воздушная тревога смещается
Беспилотник над областями в ночное время. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 6 апреля перелезает на западные области согласно движению ударных беспилотников. Так об опасности уже предупредили жителей Винницкой области, кроме нее под угрозой Киевская, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и другие.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Согласно информации военных, большинство ударных БпЛА направляются в сторону западных областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога перебралась на северную и центральную области, на восточных и в ряде южных объявили отбой.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 6 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:31. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о беспилотниках в Сумской, Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 03:52. "Угроза применения баллистического вооружения для южных областей" , - отметили Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 6 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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