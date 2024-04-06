"Шахеди" змінили напрямок — повітряна тривога зміщується

Безпілотник над областями вночі. Фото: NTA

Повітряна тривога в Україні зараз 6 квітня перелазить на західні області, згідно з рухом ударних безпілотників. Так, про небезпеку вже попередили мешканців Вінницької області, крім неї під загрозою Київська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та інші.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Згідно з інформацією військових, більшість ударних БпЛА прямують в бік західних областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога перебралась на північне та центральні області, на східних та в низці південних оголосили відбій.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:31. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про безпілотники в Сумській, Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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