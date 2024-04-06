"Шахеди" змінили напрямок — повітряна тривога зміщується
Повітряна тривога в Україні зараз 6 квітня перелазить на західні області, згідно з рухом ударних безпілотників. Так, про небезпеку вже попередили мешканців Вінницької області, крім неї під загрозою Київська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та інші.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
Повітряна тривога триває зараз 6 квітня
Згідно з інформацією військових, більшість ударних БпЛА прямують в бік західних областей.
Повітряна тривога перебралась на північне та центральні області, на східних та в низці південних оголосили відбій.
Оновлено 03:31. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про безпілотники в Сумській, Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях.
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