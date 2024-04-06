Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Шахеди" змінили напрямок — повітряна тривога зміщується arrow

"Шахеди" змінили напрямок — повітряна тривога зміщується

6 квітня 2024 03:23
оновлено: 03:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Шахеди" змінили напрямок — повітряна тривога зміщується
Безпілотник над областями вночі. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 6 квітня перелазить на західні області, згідно з рухом ударних безпілотників. Так, про небезпеку вже попередили мешканців Вінницької області, крім неї під загрозою Київська, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та інші.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога триває зараз 6 квітня

Згідно з інформацією військових, більшість ударних БпЛА прямують в бік західних областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога перебралась на північне та центральні області, на східних та в низці південних оголосили відбій.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 6 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:31. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про безпілотники в Сумській, Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Новина продовжується...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК