Воздушная тревога 29 мая — БпЛА летят на западные области

Беспилотники в небе. Фото: Украинские новости

Воздушная тревога в Украине 29 мая продолжается. Ударные беспилотники снова изменили направление и теперь улетают в сторону западных областей. Опасность идет в Киевской, Житомирской и других областях.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным украинских военных, "шахеды" на границе Киевской, Винницкой и Житомирской областей летят в сторону запада и северо-запада.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом воздушная тревога продолжает "краснеть" в следующих областях:

Киевской,

Житомирской,

Винницкой,

Харьковской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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