Воздушная тревога 29 мая — БпЛА летят на западные области

"Шахеды" снова выбрали это направление — какие области в опасности
29 мая 2024 01:15
обновлено: 01:22
Беспилотники в небе. Фото: Украинские новости
Воздушная тревога в Украине 29 мая продолжается. Ударные беспилотники снова изменили направление и теперь улетают в сторону западных областей. Опасность идет в Киевской, Житомирской и других областях.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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По данным украинских военных, "шахеды" на границе Киевской, Винницкой и Житомирской областей летят в сторону запада и северо-запада.
Таким образом воздушная тревога продолжает "краснеть" в следующих областях:
- Киевской,
- Житомирской,
- Винницкой,
- Харьковской.
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