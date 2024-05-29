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"Шахеды" снова выбрали это направление — какие области в опасности

29 мая 2024 01:15
обновлено: 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога 29 мая — БпЛА летят на западные области
Беспилотники в небе. Фото: Украинские новости
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 29 мая продолжается. Ударные беспилотники снова изменили направление и теперь улетают в сторону западных областей. Опасность идет в Киевской, Житомирской и других областях.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 29 мая

По данным украинских военных, "шахеды" на границе Киевской, Винницкой и Житомирской областей летят в сторону запада и северо-запада.

Воздушная тревога сейчас 29 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом воздушная тревога продолжает "краснеть" в следующих областях:

  • Киевской,
  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Харьковской.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 29 мая
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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беспилотники
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