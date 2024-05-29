Повітряна тривога зараз 29 травня — БпЛА летять на західні області

Безпілотники в небі. Фото: Українські новини

Повітряна тривога в Україні зараз 29 травня продовжується. Ударні безпілотники знову змінили напрямок і тепер летять у бік західних областей. Небезпека триває в Київській, Житомирській та інших областях.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 29 травня

За даними українських військових, "шахеди" на межі Київської, Вінницької і Житомирської областей, летять в бік заходу та північного заходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога продовжує "червоніти" в таких областях:

Київській,

Житомирській,

Вінницькій,

Харківській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:57. Безпілотники продовжують летіти на захід. Наразі цілі скупчилися в Житомирській області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...