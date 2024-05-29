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"Шахеди" знову обрали цей напрямок — які області в небезпеці

29 травня 2024 01:15
оновлено: 02:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 29 травня — БпЛА летять на західні області
Безпілотники в небі. Фото: Українські новини
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 29 травня продовжується. Ударні безпілотники знову змінили напрямок і тепер летять у бік західних областей. Небезпека триває в Київській, Житомирській та інших областях.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 29 травня 

За даними українських військових, "шахеди" на межі Київської, Вінницької і Житомирської областей, летять в бік заходу та північного заходу.

Повітряна тривога зараз 29 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога продовжує "червоніти" в таких областях:

  • Київській,
  • Житомирській,
  • Вінницькій,
  • Харківській.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 29 травня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:57. Безпілотники продовжують летіти на захід. Наразі цілі скупчилися в Житомирській області.

Повітряна тривога зараз 29 травня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 29 травня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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