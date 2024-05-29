Повітряна тривога зараз 29 травня — БпЛА летять на західні області

"Шахеди" знову обрали цей напрямок — які області в небезпеці
29 травня 2024 01:15
оновлено: 02:02
Безпілотники в небі. Фото: Українські новини
Повітряна тривога в Україні зараз 29 травня продовжується. Ударні безпілотники знову змінили напрямок і тепер летять у бік західних областей. Небезпека триває в Київській, Житомирській та інших областях.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Читайте також:
Повітряна тривога зараз 29 травня
За даними українських військових, "шахеди" на межі Київської, Вінницької і Житомирської областей, летять в бік заходу та північного заходу.
Таким чином повітряна тривога продовжує "червоніти" в таких областях:
- Київській,
- Житомирській,
- Вінницькій,
- Харківській.
Оновлено 01:57. Безпілотники продовжують летіти на захід. Наразі цілі скупчилися в Житомирській області.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!