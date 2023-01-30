Еще один Патрон — у бойцов "Белые Ангелы" появился пушистый помощник пес Блэк

Пес Блэк

У бойцов подразделения Национальной полиции "Белые Ангелы" появился пушистый помощник. Каждый день Блэк сопровождает полицейских во всех спасательных операциях.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Что известно о пушистом помощнике

"У "Белых Ангелов" появился свой ангел-хранитель. Знакомьтесь, это Блэк", — говорится в сообщениях.

Известно, что после деоккупации региона пес каждое утро приходил в отдел полиции в Лимане. Однажды запрыгнул в автомобиль экипажа и с тех пор работает вместе с полицейскими. Каждый раз прибегает точно во время отправки. Если полицейских еще нет, ждет, а после выполненной миссии идет домой.

"Когда россияне разрушили отдел ракетой, сразу помчался на место и проверял, все ли живы. Увидев невредимую Валерию Черникову, одну из "ангелов", не отходил от нее весь день", — рассказывают в пресс-службе.

Дети, которые еще остаются в зоне боевых действий, играют с собакой и на время отвлекаются от ужаса, который происходит вокруг. Людям, отправляющимся в эвакуацию, пес помогает пережить боль разлуки с родным домом.

"Белые Ангелы" привозят гуманитарную помощь в населенные пункты, куда никто больше не уезжает. Наиболее горячие точки на севере Донбасса — это поселки Заречное и Торское. От них до линии фронта менее 10 км.

Вместе с "ангелами" он эвакуирует людей с охваченной войной Лиманщины и развозит гуманитарную помощь. Блэк ободряет взрослых и детей и вдохновляет правоохранителей.

Напомним, теперь пес Патрон будет сотрудничать с monobank. Речь идет об обслуживании клиентов-детей, которых в банке уже более 180 тысяч.