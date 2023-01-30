Ще один Патрон — у бійців "Білі Янголи" з'явився пухнастий помічник пес Блек

Ще один Патрон: у бійців "Білі Янголи" з'явився чотирилапий помічник
У бійців підрозділу Національної поліції "Білі Янголи" з'явився пухнастий помічник. Щодня Блек супроводжує поліцейських у всіх рятувальних операціях.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
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Що відомо про пухнастого помічника
"У "Білих Янголів" з’явився свій янгол-охоронець. Знайомтеся, це Блек", — йдеться у повідомлень.
Відомо, що після деокупації регіону пес кожного ранку приходив до відділу поліції в Лимані. Одного дня застрибнув в автомобіль екіпажу і з того часу працює разом з поліцейськими. Щоразу прибігає точно у час відправки. Якщо поліцейських ще немає — чекає, а після виконаної місії йде додому.
"Коли росіяни зруйнували відділ ракетою, одразу помчав на місце й перевіряв, чи всі живі. Побачивши неушкодженою Валерію Чернікову, одну з "янголів", не відходив від неї весь день", — розповідають у пресслужбі.
Діти, які ще залишаються в зоні бойових дій, граються з собакою і на якийсь час відволікаються від того жаху, який відбувається навколо. Людям, що вирушають в евакуацію, пес допомагає пережити біль розлуки з рідним домом.
"Білі Янголи" привозять гуманітарну допомогу у населені пункти, куди ніхто більше не їде. Найбільш гарячі точки на півночі Донеччини — це селища Зарічне й Торське. Від них до лінії фронту менш як 10 кілометрів.
Разом з "янголами" він евакуює людей з охопленої війною Лиманщини та розвозить гуманітарну допомогу. Блек підбадьорює дорослих і дітей та надихає правоохоронців.
Нагадаємо, відтепер пес Патрон співпрацюватиме з monobank. Йдеться про обслуговування клієнтів-дітей, яких у банку вже понад 180 тисяч.