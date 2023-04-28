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Еще одной категории мужчин ослабили ограничения на выезд за границу: кого касается

28 апреля 2023 12:47
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Одной категории мужчин ослабили ограничения на выезд из Украины — что изменилось
Выезд мужчин за границу. Фото: dpsu.gov.ua
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Как известно, из-за военного положения и общей мобилизации в Украине для военнообязанных установлен запрет на выезд за границу. Однако недавно Правительство приняло решение о смягчении условий выезда за границу для еще одной категории мужчин. Речь идет о тех гражданах, которые пострадали из-за военной агрессии российской федерации и нуждаются в лечении за границей.

Об этом говорится на официальном сайте правительства.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, мужчины, выезжающие из Украины на лечение, теперь смогут пересечь государственную границу по упрощенной процедуре и в максимально сжатые сроки.

"Одним из приоритетов правительства является реформа медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий. Принимаем постановление об упрощении выезда наших раненых бойцов на лечение за границу. Теперь такое направление они смогут получить в том медучреждении, где проходят лечение или реабилитацию. Без затягивания, без очередей, без бюрократии", — объяснил он.

 

Какая категория мужчин сможет выезжать за границу в 2023 году
Правительство внесло изменения в правила пересечения границы. Фото: dpsu.gov.ua

Отмечается, что принятое решение позволит упростить процедуру направления защитников Украины на лечение в клиники Европы.

Согласно уже вступившим в силу изменениям, консилиум военно-медицинского учреждения больше не будет проводиться.

Медицинские учреждения, где украинские военные проходят лечение или находятся на реабилитации, будут самостоятельно формировать вывод, требует ли военное лечение за границей.

А также будут отправлять пакет документов в уполномоченные государственные органы, входящие в перечень сектора безопасности и обороны.

 

В Украине упростили механизм направления военных на лечение за границу
В Украине упростили механизм направления военных на лечение за границу. Фото: google.com

Ранее мы сообщали, какие документы нужны для пересечения границы в 2023 году военнообязанным мужчинам, которым разрешено уезжать из Украины.

Напомним, мы рассказывали, могут ли военнообязанные мужчины выехать в страны ЕС при наличии рабочей визы.

Также мы сообщали, могут ли исключенные из военного учета покинуть Украину.

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