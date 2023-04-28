Одній категорії чоловіків послабили обмеження на виїзд з України — що змінилося

Виїзд чоловіків за кордон. Фото: dpsu.gov.ua

Як відомо, через воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні для військовозобов'язаних встановлена заборона на виїзд за кордон. Проте нещодавно Уряд ухвалив рішення про пом'якшення умов виїзду за кордон для ще однієї категорії чоловіків. Мова йде про тих громадян, які постраждали через військову агресію російської федерації та потребують лікування за кордоном.

Про це йдеться на офіційному сайті Уряду.

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За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, чоловіки, які виїжджають з України на лікування, тепер матимуть змогу перетнути державний кордон за спрощеною процедурою і в максимально стислі терміни.

"Одним із пріоритетів Уряду є реформа медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій. Приймаємо постанову про спрощення виїзду наших поранених бійців на лікування за кордон. Тепер таке направлення вони зможуть отримати в тому медзакладі, де проходять лікування чи реабілітацію. Без затягування, без черг, без бюрократії", — пояснив він.

Уряд вніс зміни до правил перетинання кордону. Фото: dpsu.gov.ua

Зазначається, що ухвалене рішення дозволить спростити процедуру направлення захисників України на лікування до клінік Європи.

Згідно зі змінами, які вже набрали чинності, консиліум військово-медичного закладу більше не проводитиметься.

Медичні заклади, де українські військові проходять лікування або знаходяться на реабілітації, самостійно формуватимуть висновок, чи потребує військовий лікування за кордоном. А також надсилатимуть пакет документів до уповноважених державних органів, які входять до переліку сектору безпеки та оборони.

В Україні спростили механізм направлення військових на лікування за кордон. Фото: google.com

Раніше ми повідомляли, які документи потрібні для перетину кордону у 2023 році військовозобов'язаним чоловікам, яким дозволено виїжджати з України.

Нагадаємо, ми розповідали, чи можуть військовозобов'язані чоловіки виїхати до країн ЄС за наявності робочої візи.

Також ми повідомляли, чи можуть виключені з військового обліку покинути Україну.