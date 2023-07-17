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Еще одну категорию украинцев будут мобилизовать с 1 августа: что нужно знать

17 июля 2023 12:59
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине — какая категория мужчин будет подлежать призыву с 1 августа
Призыв на военную службу в Украине. Фото: Апостроф
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине действует военное положение и общая мобилизация, поэтому продолжается призыв на военную службу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, с 1 августа текущего года еще одну категорию украинцев будут мобилизовать в ряды ВСУ.

Это предусмотрено законом № 3161-IX, который вносит изменения в законодательство о прохождении военной службы во время действия военного положения.

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Кого будут мобилизовать с 1 августа

Согласно вышеупомянутому закону, могут быть переведены в категории мобилизованных военнослужащие срочной военной службы. Данная норма вступает в силу с 1 августа 2023 года.

Важно, что мобилизовать их могут только по их собственному желанию.

Как рассказал начальник управления кадрового менеджмента Администрации Государственной пограничной службы Украины бригадный генерал Алексей Харченко, речь идет о срочниках:

  • у которых срок военной службы истек во время военного положения;
  • у которых военная служба продлена сверх установленных сроков;
  • которые во время военного положения прослужили не менее шести месяцев.

Харченко подчеркнул, что на фронт после мобилизации не будут отправлять тех, кто не прошел соответствующую подготовку, которая должна длиться не менее четырех недель.

"Категорически запрещено направлять в зону активных боевых действий военнослужащих, призванных по мобилизации, которые не прошли начальную подготовку, которая должна длиться не менее одного месяца", — отметил украинский бригадный генерал.

Также он добавил, что с 1 августа предполагается введение ежемесячного дополнительного вознаграждения для срочников. Так, они будут получать 6 тыс. грн в месяц.

 

Ранее мы сообщали о том, что есть перечень обстоятельств, позволяющих срочникам уволиться со службы в армии. Это предусмотрено Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Напомним, мы писали, что такое резерв личного состава как формируется система резервистов и кого будут призывать на военную службу в первую очередь.

Также мы рассказывали, как проходит мобилизация офицеров запаса в Украине и на какие военные должности их назначают. На службу они могут попасть необязательно по специальности.

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