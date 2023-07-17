Мобілізація в Україні — яка категорія чоловіків підлягатиме призову з 1 серпня

Призов на військову службу в Україні. Фото: Апостроф

В Україні діє воєнний стан та загальна мобілізація, тож триває призов на військову службу військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Крім того, з 1 серпня поточного року ще одну категорію українців мобілізуватимуть до лав ЗСУ.

Це передбачено законом № 3161-IX, який вносить зміни до законодавства щодо проходження військової служби під час дії воєнного стану.

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Кого мобілізуватимуть з 1 серпня

Відповідно до вищезгаданого закону, можуть бути переведені в категорії мобілізованих військовослужбовці строкової військової служби. Дана норма набирає чинності з 1 серпня 2023 року.

Важливо, що мобілізувати їх можуть лише за їх власним бажанням.

Як розповів начальник управління кадрового менеджменту Адміністрації Державної прикордонної служби України бригадний генерал Олексій Харченко, мова йде про строковиків:

у яких строк військової служби закінчився під час воєнного стану;

у яких військова служба продовжена понад установлені строки;

які під час воєнного стану прослужили не менше шести місяців.

Харченко підкреслив, що на фронт після мобілізації не відправлятимуть тих, хто не пройшов відповідної підготовки, яка має тривати не менше чотирьох тижнів.

"Категорично заборонено направляти у зону активних бойових дій військовослужбовців, призваних по мобілізації, які не пройшли початкової підготовки, яка має тривати не менше одного місяця", — зазначив український бригадний генерал.

Також він додав, що з 1 серпня передбачається запровадження щомісячної додаткової винагороди для строковиків. Так, вони будуть отримувати 6 тис. грн на місяць.

Раніше ми повідомляли про те, що є перелік обставин, які дозволяють строковикам звільнитися зі служби в армії. Це передбачено Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу".

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