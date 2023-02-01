Что поможет быстрее закончить войну Андрей Ермак 1 февраля провел разговор с членами Европарламента

Андрей Ермак во время онлайн-заседания с членами Европарламента

В среду, 1 февраля, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак принял участие в режиме видеосвязи в совместной встрече Комитета иностранных дел и подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента. Он рассказал, что поможет быстрее закончить войну и вернуть Украине все ее территории.

Об этом говорится на сайте Президента Украины.

Что поможет поскорее закончить войну

К заседанию также присоединились бывший Генеральный секретарь НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен, который вместе с Андреем Ермаком является сопредседателем международной группы, наработавшей предложения в виде документа под названием "Киевский договор безопасности" для предоставления Украине надежных гарантий безопасности к приобретению полноценного членства в НАТО.

Выступая перед собравшимися, руководитель Офиса Президента поблагодарил за то, что Европарламент с самого начала полномасштабного российского вторжения поддерживал нашу страну в борьбе за свободу и независимость.

Он также подчеркнул, что агрессивная война россии против Украины продолжается и кремль стремится взять реванш за поражения, которые потерпел почти за год боев.

В этой ситуации, отметил руководитель Офиса Президента, актуально и жизненно важно обеспечение Украины всем спектром вооружения, и ЕС должен действовать на опережение. В частности, перезапустить свой оборонно-промышленный комплекс и разрешить присоединиться к нему украинским предприятиям. Также необходимо усиливать санкционное давление на агрессора.

По его словам, все это поможет поскорее закончить войну полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах.

Напомним, Президент Владимир Зеленский выступил на ноябрьском саммите G20. Он представил украинскую формулу мира, основой и приоритетом которой является международная безопасность — ядерная, энергетическая, продовольственная, экологическая и, конечно, военная безопасность, которая касается всех.

Зеленский уточнил, что Украина не даст агрессору переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальную дестабилизацию. Не будет никаких "Минск-3", которые россия нарушит сразу же после заключения.

Впоследствии российские СМИ вырезали часть речи Зеленского на саммите G20.

Вообще вырезанными из речи Зеленского оказались слова о массовых захоронениях жертв оккупантов, обнаруженных на освобожденных территориях. Также российские пропагандистские СМИ "забыли" процитировать слова украинского Президента о попытках России превратить холод в оружие, а также сравнение освобождения Херсона с высадкой войск союзников в Нормандии 1944 года.