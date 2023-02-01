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Що допоможе швидше закінчити війну: Єрмак провів розмову з членами Європарламенту

1 лютого 2023 16:23
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Що допоможе швидше закінчити війну — Андрій Єрмак 1 лютого провів розмову з членами Європарламенту
Андрій Єрмак під час онлайн-засідання з членами Європарламенту
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У середу, 1 лютого, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак узяв участь у режимі відеозв’язку у спільній зустрічі Комітету із закордонних справ та підкомітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту. Він розповів, що допоможе швидше закінчити війну та повернути Україні усі її території.

Про це йдеться на сайті Президента України

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Що допоможе швидше закінчити війну

До засідання також приєднався колишній Генеральний секретар НАТО та експрем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен, який разом з Андрієм Єрмаком є співголовою міжнародної групи, що напрацювала пропозиції у вигляді документа під назвою "Київський безпековий договір" для надання Україні надійних гарантій безпеки до набуття повноцінного членства в НАТО.

Виступаючи перед присутніми, керівник Офісу Президента подякував за те, що Європарламент із самого початку повномасштабного російського вторгнення підтримував нашу країну в боротьбі за свободу та незалежність.

Він також наголосив, що агресивна війна росії проти України триває і кремль прагне взяти реванш за поразки, яких зазнав майже за рік боїв.

У цій ситуації, наголосив керівник Офісу Президента, актуальним і життєво важливим є забезпечення України всім спектром озброєння, і ЄС має діяти на випередження. Зокрема, перезапустити свій оборонно-промисловий комплекс та дозволити приєднатися до нього українським підприємствам. Також необхідно посилювати санкційний тиск на агресора.

За його словами, все це допоможе швидше закінчити війну повним відновленням територіальної цілісності й суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський виступив на листопадовому саміті G20. Він представив українську формулу миру, основою та пріоритетом якої є міжнародна безпека — ядерна, енергетична, продовольча, екологічна, і, звичайно, військова безпека, яка стосується всіх. 

Водночас Зеленський уточнив, що Україна не дасть агресору перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору та глобальну дестабілізацію. Не буде жодних "Мінськ-3", які росія порушить одразу ж після ув'язнення.

Згодом російські ЗМІ вирізали частину промови Зеленського на саміті G20. 

Взагалі вирізаними із промови Зеленського виявилися слова про масові поховання жертв окупантів, виявлені на звільнених територій. Також російські пропагандистські ЗМІ "забули" процитувати слова українського Президента про спроби рф перетворити холод на зброю, а також порівняння звільнення Херсона із висадкою військ союзників у Нормандії 1944 року.

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