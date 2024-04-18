Военная поддержка Украины от США – все заявления Джо Байдена

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Соединенные Штаты Америки являются одним из самых главных партнеров Украины по борьбе с российскими агрессорами. Как президент США Джозеф Байден-младший в течение двух лет полномасштабной войны регулярно отмечал необходимость помощи нашему государству — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Байден о поддержке Украины. Год 2022-й

Уже в первый день полномасштабной войны американский лидер беседовал с Президентом Украины. "Мы будем продолжать оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу", — заявил Байден тогда. Хозяин Белого дома пообещал организовать всемирную поддержку — по крайней мере, Большой семерки, что было сделано уже в ближайшие месяцы. В официальном заявлении Джо Байден подчеркнул: "Соединенные Штаты, их союзники и партнеры отреагируют единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответу".

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В первый год войны подобные заявления звучали из уст президента США регулярно, каждый месяц. Так, 26 марта Джо Байден находился в Варшаве. Там он заявил: "Мое послание народу Украины — это послание, которое я передал сегодня министру иностранных дел и министру обороны Украины, которые, мне кажется, сегодня вечером здесь: мы с вами. Точка".

Часто такие заявления звучали на фоне новых пакетов военной и финансовой помощи. 13 апреля США сообщили украинским властям о дополнительной 800-миллионной помощи. Байден тогда подчеркнул: "Мы не можем останавливаться сейчас. Как я заверил президента Зеленского, американский народ и дальше будет поддерживать храбрый украинский народ в его борьбе за свободу".

9 мая — день, когда в России празднуют День победы, лидер США сделал красноречивый жест, подписав указ о ленд-лизе для Украины (который не пришлось использовать, потому что все время, на которое распространялся этот указ, США поставляли Украине оружие и боеприпасы бесплатно). Джо Байден тогда заявил: "Мы поддерживаем Украину. Эти шаги затратные, но скрываться от агрессии еще дороже".

Президент США уверял, что поддержка Украины никуда не денется в течение всей войны. Так, объявив 15 июня о новом пакете помощи размером в 1 миллиард долларов, глава Соединенных Штатов подчеркнул: "Мужество, стойкость и решительность украинского народа продолжают вдохновлять мир. И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами будут непоколебимы в своей преданности украинскому народу, который борется за свою свободу".

Конечно, хозяин Белого дома не обошел украинскую тему 24 августа. Он посвятил нашему государству, которое праздновало День Независимости, специальное послание. В этом заявлении прозвучали следующие слова: "Сегодня и каждый день мы стоим вместе с украинским народом, чтобы провозгласить, что тьма, управляющая самодержавием, не сравнится с пламенем свободы, которое освещает души свободных людей всюду".

2022 год завершился визитом Владимира Зеленского в Вашингтон. Там он, конечно, встретился с американским коллегой. А тот на совместной пресс-конференции 21 декабря заверил: "Мы будем поддерживать Украину в достижении справедливого мира".

Байден об Украине и НАТО. Год 2023-й

Ответный визит состоялся неожиданно и неанонсировано — 20 февраля, за несколько дней до первой годовщины начала великой войны. Байден тогда заверил: "Украина продолжает стоять, демократия продолжает стоять, а Америка и мир вместе с вами". А также президент США признался, что Киев военного времени, в котором он так неожиданно побывал, пленил часть его сердца.

Следующая встреча президентов США и Украины состоялась в июле на саммите НАТО в Вильнюсе. Тогда, на встрече с Владимиром Зеленским, Джо Байден отметил "неизменную верность США делу поддержки Украины в защите от российской агрессии и поддержке Украины со стороны США на пути ее интеграции в евроатлантическое сообщество". А вот его ответ журналистам на вопрос, сколько времени потребуется Украине, чтобы вступить в НАТО после завершения войны, удивил. Прозвучала она так: "Один час 20 минут. Какие у вас действительно глубокие вопросы".

Осенью 2023 года в Конгрессе начались проблемы с принятием нового пакета помощи для Украины — его затормозила та часть Республиканской партии, которая прислушалась к Дональду Трампу. 1 октября Джо Байден заявил: "Мы не можем ни при каких обстоятельствах допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я надеюсь, что спикер сохранит свою преданность народу Украины и обеспечит принятие поддержки, необходимой для помощи Украине в этот критический момент".

А, подводя итоги 2023 года, Байден перечислил самые большие достижения США — и среди этих достижений был следующий пункт: "Выступили в поддержку наших союзников и партнеров в Израиле, Украине и во всем мире".

Байден о Конгрессе и украинском вопросе. Год 2024-й

С начала 2024 года главной "украинской" проблемой для Белого дома было упрямство трампистов в Палате представителей. Так что свои заявления о необходимости помощи нашему государству Джо Байден адресовал именно неуступчивым конгрессменам. Так, 18 января, встречаясь с руководителями комитетов Конгресса, президент заявил о необходимости "быстро предоставить дополнительное финансирование для поддержки Украины и послать мощный сигнал о решительности США".

Через месяц, 22 февраля, Байден снова упомянул о необходимости помощи Украине. "Одна из самых мощных вещей, которую мы можем сделать, чтобы противостоять Путину, — это принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности и поддержать Украину", — так хозяин Белого дома пытался давить на представителей Капитолия. А на следующий день он прямо обратился к Конгрессу со словами: "Сейчас для нас пора быть сильными вместе с Украиной и быть едиными с нашими союзниками и партнерами".

Пытаясь найти выход и усилить помощь для Украины, президент США 26 марта даже предложил поднять налоги для миллиардеров в три раза (с 8,2 до 25%). Байден объяснил это так: "Мы могли бы сделать так много… В частности, защитить Украину от мясника Путина".

После массированной атаки Ирана на Израиль Байден продолжил давление на Конгресс, причем отмечая не только необходимость помощи ближневосточному партнеру, но и Украине. 16 апреля американский президент в очередной раз напомнил представителям Республиканской партии в Палате представителей: "Конгресс должен одобрить продолжение финансирования. И нужно сделать это прямо сейчас. Ведь Россия не остановится в Украине".

Итак, как видим, 46-й президент США Джозеф Байден-младший все эти два года подчеркивает, что Соединенные Штаты должны поддерживать Украину до того момента, пока в нашей стране не наступит мир. И готов для этого даже на непопулярные меры — от конфликта с Конгрессом до поднятия налогов.