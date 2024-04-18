Військова підтримка України від США – усі заяви Джо Байдена

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Сполучені Штати Америки є одним із найголовніших партнерів України у боротьбі з російськими агресорами. Як президент США Джозеф Байден-молодший протягом двох років повномасштабної регулярно наголошував на необхідності допомоги нашій державі — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Байден про підтримку України. Рік 2022-й

Уже в перший день повномасштабної війни американський лідер мав розмову із Президентом України. "Ми будемо продовжувати надавати підтримку та допомогу Україні та українському народові", — заявив Байден тоді. Господар Білого дому пообіцяв організувати всесвітню підтримку — принаймні, Великої сімки, що було зроблено уже в найближчі місяці. В офіційній заяві Джо Байден підкреслив: "Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відреагують єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповіді".

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У перший рік війни подібні заяви звучали з вуст президента США регулярно, щомісяця. Так, 26 березня Джо Байден перебував у Варшаві. Там він заявив: "Моє послання до народу України — це послання, яке я передав сьогодні міністру закордонних справ та міністру оборони України, які, мені здається, сьогодні ввечері тут: ми з вами. Крапка".

Часто подібні заяви звучали на фоні нових пакетів військової та фінансової допомоги. 13 квітня США повідомили українську владу про додаткову 800-мільйонну допомогу. Байден тоді наголосив: "Ми не можемо зупинятись зараз. Як я запевнив Президента Зеленського, американський народ й надалі підтримуватиме хоробрий український народ у його боротьбі за свободу".

9 травня, у день, коли в Росії святкують День перемоги, лідер США зробив промовистий жест, підписавши указ про лендліз для України (який не довелося використовувати, бо увесь час, на який розповсюджувався цей указ, США постачали Україні зброю і боєприпаси безкоштовно). Джо Байден тоді заявив: "Ми підтримуємо Україну. Ці кроки є витратними, але ховатися від агресії ще дорожче".

Президент США запевняв, що підтримка України нікуди не дінеться протягом усієї війни. Так, оголосивши 15 червня про новий пакет допомоги розміром у 1 мільярд доларів, очільник Сполучених Штатів наголосив: "Мужність, стійкість і рішучість українського народу продовжують надихати світ. І Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами будуть непохитні у своїй відданості українському народу, який бореться за свою свободу".

Звісно ж, господар Білого дому не оминув української теми 24 серпня. Він присвятив нашій державі, яка святкувала День Незалежності, спеціальне послання. В цій заяві прозвучали такі слова: "Сьогодні й кожного дня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка керує самодержавством, не зрівняється з полум’ям свободи, яке освітлює душі вільних людей усюди".

2022 рік завершився візитом Володимира Зеленського до Вашингтона. Там він, звісно ж, зустрівся із американським колегою. А той на спільній пресконференції 21 грудня запевнив: "Ми будемо підтримувати Україну в досягненні справедливого миру".

Байден про Україну і НАТО. Рік 2023-й

Візит у відповідь відбувся неочікувано і неанонсовано — 20 лютого, за кілька днів до перших роковин початку великої війни. Байден тоді запевнив: "Україна продовжує стояти, демократія продовжує стояти, а Америка і світ — разом з вами". А також президент США зізнався, що Київ воєнних часів, у якому він так несподівано побував, полонив частину його серця.

Наступна зустріч президентів США та України відбулася у липні, на саміті НАТО у Вільнюсі. Тоді, на зустрічі із Володимиром Зеленським, Джо Байден наголосив на "незмінній вірності США справі підтримки України у захисті від російської агресії та підтримці України з боку США на шляху її інтеграції до євроатлантичної спільноти". А от його відповідь журналістам на питання, скільки часу потрібно буде Україні, аби вступити до НАТО після завершення війни, здивувала. Прозвучала вона так: "Одна година 20 хвилин. Які у вас справді глибокі запитання".

Восени 2023 року в Конгресі почали проблеми із ухваленням нового пакету допомоги для України — його загальмувала та частина Республіканської партії, яка дослухалася до Дональда Трампа. 1 жовтня Джо Байден заявив: "Ми не можемо за жодних обставин допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Я сподіваюся, що спікер збереже свою відданість народу України і забезпечить прийняття підтримки, необхідної для допомоги Україні в цей критичний момент".

А, підбиваючи підсумки 2023 року, Байден перерахував найбільші досягнення США — і серед цих досягнень був такий пункт: "Виступили на підтримку наших союзників та партнерів в Ізраїлі, Україні та в усьому світі".

Байден про Конгрес і українське питання. Рік 2024-й

З початку 2024 року головною "українською" проблемою для Білого дому була упертість трампістів у Палаті представників. Тож свої заяви про необхідність допомоги нашій державі Джо Байден адресував саме непоступливим конгресменам. Так, 18 січня, зустрічаючись з керівниками комітетів Конгресу, президент заявив про необхідність "швидко надати додаткове фінансування для підтримки України та надіслати потужний сигнал про рішучість США".

Через місяць, 22 лютого, Байден знову згадав про необхідність допомоги Україні. "Одна з найпотужніших речей, яку ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, — це ухвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку та підтримати Україну", — так господар Білого дому намагався тиснути на представників Капітолію. А наступного дня він прямо звернувся до Конгресу зі словами: "Зараз для нас настав час бути сильними разом з Україною і бути єдиними з нашими союзниками і партнерами".

Намагаючись знайти вихід і посилити допомогу для України, президент США 26 березня навіть запропонував підняти податки для мільярдерів утричі (з 8,2 до 25%). Байден пояснив це так: "Ми могли б зробити так багато речей… Зокрема, захистити Україну від м’ясника Путіна".

Після масованої атаки Ірану на Ізраїль Байден продовжив тиск на Конгрес, причому наголошуючи не тільки на необхідності допомоги близькосхідному партнеру, а й Україні. 16 квітня американський президент вкотре нагадав представникам Республіканської партії у Палаті представників: "Конгрес повинен схвалити продовження фінансування. І має зробити це просто зараз. Адже Росія не зупиниться в Україні".

Отже, як бачимо, 46-й президент США Джозеф Байден-молодший усі ці два роки наголошує на тому, що Сполучені Штати мають підтримувати Україну до того моменту, поки в нашій країні не настане мир. І готовий для цього навіть на непопулярні міри — від конфлікту із Конгресом до збільшення податків.