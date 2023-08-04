Какую зарплату получают мобилизованные и сохраняются ли за ними рабочие места

Выплаты и зарплаты мобилизованным украинцам в 2023 году. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине второй год идет война, многие военнообязанные граждане, ранее занимавшие должности в учреждениях, организациях и на предприятиях, взяли в руки оружие и отправились на фронт защищать Родину.

При этом возникает много вопросов: сохраняется ли за мобилизованными рабочие места и заработная плата, на какие выплаты они могут рассчитывать и какую зарплату будут получать в рядах ВСУ. На эти вопросы ответила юрист Анастасия Силецкая и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Что с зарплатами мобилизованным в 2023 году — суммы выплат

Что касается зарплат мобилизованных с места работы, по словам правозащитницы, за работниками сохраняется только место работы и должность. То есть обязанность работодателя начислять заработную плату отменяется.

Это предусмотрено ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений" от 01.07.2022 г. № 2352. В частности, данный документ вносит изменения в ЗУ Об оплате труда.

Впрочем, как отметила Силецкая, есть один нюанс — работодатель (если это не государственное учреждение, организация, предприятие) может продолжать выплачивать зарплату мобилизованному работнику по собственному желанию.

Что касается выплат мобилизованным, получившим статус военнослужащего, то государство начисляет выплаты несколькими частями:

зарплата согласно должности и званию;

зарплата согласно выслуге;

вознаграждение, устанавливаемое по инициативе президента на период войны.

Дополнительные надбавки в 100 тысяч гривен получают те военные, которые участвуют в активных боевых действиях. 50 тысяч гривен — военные, выполняющие боевые задания в составе военного органа управления. Кроме того, выплаты в 30 тысяч гривен выплачивают небольшой категории военнослужащих, добавила юрист. Мобилизированные, не находящиеся в зоне боевых действий, по меньшей мере, получают 20 тысяч гривен в месяц.

Выплаты мобилизованным украинцам. Коллаж: Новини.LIVE

За каким мобилизованным работником сохраняется право на получение среднего заработка

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и службе" добровольческих формирований территориальных общин нет в перечне видов военной службы.

Поскольку участие в терробороне считается не военной службой, а исполнением государственных/общественных обязанностей, военнослужащие добровольческих формирований территориальных общин попадают под действие ч. 1 ст. 119 КЗоТ для которых сохраняется выплата среднего заработка.

Подтверждением того, что военнослужащий выполняет государственный или общественный долг, является:

подписан контракт добровольца территориальной обороны;

справка или выписка из приказа выдана по требованию военнослужащего — члена добровольческого формирования командиром добровольческого формирования, содержащим информацию о включении его в список лиц, привлеченных к исполнению государственной или общественной обязанности.

Соответственно, эти документы необходимо предоставить работодателю для того, чтобы сохранить за собой право начисления среднего заработка.

Сохраняется ли за мобилизованными рабочее место

Как отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец, согласно законодательству, работодатели не имеют права уволить мобилизованного, за таким гражданином обязательно закрепляется место работы и должность.

Право на сохранение места работы и должности на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности и в ФЛП, где они работали, на время призыва, имеют:

срочную военную службу;

военную службу по призыву лиц офицерского состава;

военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период;

военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту;

во время действия особого периода сроком до истечения или до дня фактического увольнения.

Помощь юристов военнослужащим. Фото: google.com

Куда обращаться, если работодатели нарушают ваши права

Лубинец советует военнослужащим, чьи права нарушили работодатели, обращаться в Госслужбу по вопросам труда, поскольку ею и ее территориальными органами осуществляется госконтроль за соблюдением законодательства о труде:

по адресу: ул. Десятинная, 14, г. Киев, 01025;

ул. Десятинная, 14, г. Киев, 01025; по телефону: +38(044) 289-85-11;

+38(044) 289-85-11; на e-mail: [email protected].

Также за защитой своих прав и свобод военнослужащие могут обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:

по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008; по электронной почте: [email protected];

[email protected]; на горячую линию: 0800501720.

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