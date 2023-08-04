Яку зарплату отримують мобілізовані та чи зберігаються за ними робочі місця

Виплати та зарплати мобілізованим українцям 2023 року. Колаж: Новини.LIVE

В Україні другий рік триває війна, багато військовозобов'язаних громадян, які раніше обіймали посади в установах, організаціях та на підприємствах, взяли до рук зброю та відправилися на фронт захищати Батьківщину.

При цьому виникає багато запитань: чи зберігається за мобілізованими робочі місця та заробітна плата, на які виплати вони можуть розраховувати та яку зарплату отримуватимуть у лавах ЗСУ. На ці питання відповіла юристка Анастасія Сілецька та Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

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Що стосується зарплат мобілізованих з місця роботи, за словами правозахисниці, за працівниками зберігається лише місце роботи та їх посада. Тобто обов’язок роботодавця нараховувати заробітну плату скасовується.

Це передбачено ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин" від 01.07.2022 р. № 2352. Зокрема, даний документ вносить зміни до ЗУ Про оплату праці.

Втім, як зазначила Сілецька, є один нюанс — роботодавець (якщо це не державна установа, організація, підприємство) може продовжувати виплачувати зарплату мобілізованому працівнику за власним бажанням.

Що стосується виплат мобілізованим, які отримали статус військовослужбовця, то держава нараховує виплати кількома частинами:

зарплата згідно з посадою і званням;

зарплата згідно з вислугою;

винагорода, яку встановлюють за ініціативою президента на період війни.

Додаткові надбавки у 100 тисяч гривень отримують ті військові, які беруть участь в активних бойових діях. 50 тисяч гривень — військові, які виконують бойові завдання у складі військового органу управління. Крім цього, виплати у 30 тисяч гривень виплачують невеликій категорії військовослужбовців, додала юристка. Мобілізовані, які не перебувають у зоні бойових дій, щонайменше отримують 20 тисяч гривень на місяць.

Виплати мобілізованим українцям. Колаж: Новини.LIVE

За яким мобілізованим працівником зберігається право на отримання середнього заробітку

Згідно з Законом України "Про військовий обов’язок та військову службу" добровольчих формувань територіальних громад не має у переліку видів військової служби.

Оскільки участь у теробороні вважається не військовою службою, а виконанням державних/громадських обов’язків, через це військовослужбовці добровольчих формувань територіальних громад потрапляють під дію ч. 1 ст. 119 КЗпП для яких зберігається виплата середнього заробітку.

Підтвердженням того, що військовослужбовець виконує державний чи громадський обов’язок є:

підписаний контракт добровольця територіальної оборони;

довідка чи витяг з наказу видана на вимогу військовослужбовця — члена добровольчого формування командиром добровольчого формування, що містить інформацію про включення його до списку осіб, які залучені до виконання державного або громадського обов’язку.

Відповідно ці документи необхідно надати роботодавцю для того, щоб зберегти за собою право щодо нарахування середнього заробітку.

Чи зберігається за мобілізованими робоче місце

Як зазначив омбудсмен Дмитро Лубинець, згідно із законодавством, роботодавці не мають права звільнити мобілізованого, за таким громадянином обов'язково закріплюється місце роботи та посада.

Право на збереження місця роботи та посади на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності та у ФОПі, де вони працювали, на час призову, мають призвані на:

строкову військову службу;

військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом;

під час дії особливого періоду строком до закінчення або до дня фактичного звільнення.

Допомога юристів військовослужбовцям. Фото: google.com

Куди звертатися, якщо роботодавці порушують ваші права

Лубинець радить військовослужбовцям, чиї права порушили роботодавці, звертатися до Держслужби з питань праці, оскільки нею та її територіальними органами здійснюється держконтроль за дотриманням законодавства про працю:

за адресою: вул. Десятинна, 14, м. Київ, 01025;

вул. Десятинна, 14, м. Київ, 01025; за телефоном: +38(044) 289-85-11;

+38(044) 289-85-11; на E-mail: [email protected].

Також за захистом своїх прав і свобод військовослужбовці можуть звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008; електронною поштою: [email protected];

[email protected]; на гарячу лінію: 0800501720.

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