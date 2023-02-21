Танки Abrams для Украины — что могло бы ускорить поставки оружия

Танк Abrams

Администрация Байдена может изменить курс и использовать полномочия президента, чтобы предоставить Украине танки M1 Abrams, хранящиеся на складах. Однако пока неясно, когда именно будет принято окончательное решение.

Такое мнение высказал главный заместитель помощника секретаря по военно-политическим вопросам Стэнли Браун на полях IDEX 2023 года в Объединенных Арабских Эмиратах, пишет Breaking Defense.

Танки Abrams для Украины

По его словам, спустя почти месяц после объявления о своем решении отправить танки M1 Abrams в Украину, США все еще решают, какой вариант лучше — изымать машины из имеющихся запасов или заказывать производство новых.

Когда в конце января Вашингтон объявил, что отправляет в Киев 31 танк Abrams, речь шла о машинах M1A2, и что для их приобретения будет использована Инициатива содействия безопасности Украины. Это свидетельствует, что танки будут закуплены, а не изъяты из составов США. Однако по словам Брауна, данное решение фактически не принято.

"Потенциально это может быть комбинацией закупленных и взятых со складов танков. Abrams у нас есть на вооружении. У нас есть разные версии Abrams, некоторые постарше, и я не знаю, какие конкретно Украина в конце концов получит", — сказал Браун.

Он отметил, что пока неясно, когда именно будет принято окончательное решение или когда эти танки могут прибыть в Украину.

Отмечается, что такой шаг — передача со складов — потенциально мог бы ускорить поставки танков Abrams в Украину.

Напомним, 25 января президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подтвердил предоставление Украине Abrams. Речь идет о 31 боевом танке.