Танки Abrams для України — що могло б пришвидшити постачання зброї

Танк Abrams

Адміністрація Байдена може змінити курс і використати повноваження президента, щоб надати Україні танки M1 Abrams, які зберігаються на складах. Однак поки незрозуміло, коли саме буде ухвалено остаточне рішення.

Таку думку висловив головний заступник помічника секретаря з військово-політичних питань Стенлі Браун на полях IDEX 2023 в Об'єднаних Арабських Еміратах, пише Breaking Defense.

Танки Abrams для України

За його словами, майже через місяць після оголошення про своє рішення відправити танки M1 Abrams до України, США все ще вирішують, який варіант краще — вилучати машини з наявних запасів або замовляти виробництво нових.

Коли наприкінці січня Вашингтон оголосив, що відправляє до Києва 31 танк Abrams, мова йшла про машини M1A2, і що для їхнього придбання буде використано Ініціативу сприяння безпеці України. Це свідчить про те, що танки будуть закуплені, а не вилучені зі складів США. Однак, за словами Брауна, це рішення фактично не прийнято.

"Потенційно це може бути комбінацією закуплених та взятих зі складів танків. Abrams у нас є на озброєнні. У нас є різні версії Abrams, деякі старіші, і я не знаю, які конкретно Україна врешті-решт отримає", — сказав Браун.

Він зазначив, що поки неясно, коли саме буде ухвалено остаточне рішення або коли ці танки можуть прибути до України.

Зазначається, що такий крок — передача зі складів — потенційно міг би пришвидшити постачання танків Abrams в Україну.

Нагадаємо, 25 січня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтвердив надання Україні Abrams. Йдеться про 31 бойовий танк.