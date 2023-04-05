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Что делать, если удостоверение участника боевых действий повреждено или потеряно: инструкция

5 апреля 2023 14:10
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Восстановление удостоверения участника боевых действий
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Удостоверение участника боевых действий можно восстановить. Заявление на восстановление можно подать по электронной почте Министерства ветеранов Украины.

Об этом сообщает Милитари Медиа Центр.

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Как восстановить удостоверение участника боевых действий

В первую очередь соберите необходимые документы:

  1. Заявление о замене испорченного/утраченного удостоверения с уточнением причин утраты. Обязательно укажите номер мобильного телефона.
  2. В случае потери удостоверения (при возможности) – объявление в газету о потере документа с указанием фамилии, имени, отчества, что на нем указаны.
  3. В случае повреждения удостоверения – испорченное удостоверение.
  4. Копия утраченного удостоверения (при наличии) или указания номера, серии удостоверения и даты выдачи.
  5. Копии страниц паспорта (1,2 и 11,12), копии справки о присвоении идентификационного номера.
  6. Фотографии размером 3*4 – 2 шт.

Далее отправьте документы на электронную почту Минветеранов [email protected] (фотокарточки – почтой АО "Укрпочта" по адресу Минветеранов: г. Киев, пер. Музейный, 12, 01001).

Напомним, что в Киеве разоблачили заведующего филиалом одного из коммунальных заведений столицы. За знать по военному учету требовал 3 тыс. долларов.

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