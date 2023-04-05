Что делать, если удостоверение участника боевых действий повреждено или потеряно: инструкция
Удостоверение участника боевых действий можно восстановить. Заявление на восстановление можно подать по электронной почте Министерства ветеранов Украины.
Об этом сообщает Милитари Медиа Центр.
Как восстановить удостоверение участника боевых действий
В первую очередь соберите необходимые документы:
- Заявление о замене испорченного/утраченного удостоверения с уточнением причин утраты. Обязательно укажите номер мобильного телефона.
- В случае потери удостоверения (при возможности) – объявление в газету о потере документа с указанием фамилии, имени, отчества, что на нем указаны.
- В случае повреждения удостоверения – испорченное удостоверение.
- Копия утраченного удостоверения (при наличии) или указания номера, серии удостоверения и даты выдачи.
- Копии страниц паспорта (1,2 и 11,12), копии справки о присвоении идентификационного номера.
- Фотографии размером 3*4 – 2 шт.
Далее отправьте документы на электронную почту Минветеранов [email protected] (фотокарточки – почтой АО "Укрпочта" по адресу Минветеранов: г. Киев, пер. Музейный, 12, 01001).
Напомним, что в Киеве разоблачили заведующего филиалом одного из коммунальных заведений столицы. За знать по военному учету требовал 3 тыс. долларов.