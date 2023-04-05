Что делать, если удостоверение участника боевых действий повреждено или потеряно: инструкция

Восстановление удостоверения участника боевых действий

Удостоверение участника боевых действий можно восстановить. Заявление на восстановление можно подать по электронной почте Министерства ветеранов Украины.

Об этом сообщает Милитари Медиа Центр.

Читайте также:

Как восстановить удостоверение участника боевых действий

В первую очередь соберите необходимые документы:

Заявление о замене испорченного/утраченного удостоверения с уточнением причин утраты. Обязательно укажите номер мобильного телефона. В случае потери удостоверения (при возможности) – объявление в газету о потере документа с указанием фамилии, имени, отчества, что на нем указаны. В случае повреждения удостоверения – испорченное удостоверение. Копия утраченного удостоверения (при наличии) или указания номера, серии удостоверения и даты выдачи. Копии страниц паспорта (1,2 и 11,12), копии справки о присвоении идентификационного номера. Фотографии размером 3*4 – 2 шт.

Далее отправьте документы на электронную почту Минветеранов [email protected] (фотокарточки – почтой АО "Укрпочта" по адресу Минветеранов: г. Киев, пер. Музейный, 12, 01001).



Напомним, что в Киеве разоблачили заведующего филиалом одного из коммунальных заведений столицы. За знать по военному учету требовал 3 тыс. долларов.