Що робити, якщо посвідчення учасника бойових дій пошкоджене або втрачене: інструкція

Відновлення посвідчення учасника бойових дій

Посвідчення учасника бойових дій можливо відновити. Заяву на відновлення можна подати на електронну пошту Міністерства ветеранів України.

Про це інформує Мілітарі Медіа Центр.

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В першу чергу зберіть необхідні документи:

Заява про заміну зіпсованого / втраченого посвідчення з уточненням причин втрати. Обов’язково вкажіть у заяві номер мобільного телефону. У разі втрати посвідчення (за можливості) – оголошення в газету про втрату документа із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, що на ньому вказані. У разі пошкодження посвідчення – зіпсоване посвідчення. Копія втраченого посвідчення (за наявності) або зазначення номеру, серії посвідчення та дати видачі. Копії сторінок паспорту (1,2 та 11,12), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. Фотокартки розміром 3*4 – 2 шт.

Далі надішліть документи на електронну пошту Мінветеранів [email protected]

(фотокартки – поштовим зв’язком АТ "Укрпошта" на адресу Мінветеранів: м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001).



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