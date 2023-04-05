Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Що робити, якщо посвідчення учасника бойових дій пошкоджене або втрачене: інструкція arrow

Що робити, якщо посвідчення учасника бойових дій пошкоджене або втрачене: інструкція

5 квітня 2023 14:10
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Відновлення посвідчення учасника бойових дій
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Посвідчення учасника бойових дій можливо відновити. Заяву на відновлення можна подати на електронну пошту Міністерства ветеранів України. 

Про це інформує Мілітарі Медіа Центр.

Читайте також:

Як відновити посвідчення учасника бойових дій

В першу чергу зберіть необхідні документи:

  1. Заява про заміну зіпсованого / втраченого посвідчення з уточненням причин втрати. Обов’язково вкажіть у заяві номер мобільного телефону.
  2. У разі втрати посвідчення (за можливості) – оголошення в газету про втрату документа із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, що на ньому вказані.
  3. У разі пошкодження посвідчення – зіпсоване посвідчення.
  4. Копія втраченого посвідчення (за наявності) або зазначення номеру, серії посвідчення та дати видачі.
  5. Копії сторінок паспорту (1,2 та 11,12), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
  6. Фотокартки розміром 3*4 – 2 шт.

Далі надішліть документи на електронну пошту Мінветеранів [email protected]
(фотокартки – поштовим зв’язком АТ "Укрпошта" на адресу Мінветеранів: м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001).

Нагадаємо, що у Києві викрили завідувача філії одного з комунальних закладів столиці. За знаття з військового обліку вимагав 3 тис. доларів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB