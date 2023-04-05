Що робити, якщо посвідчення учасника бойових дій пошкоджене або втрачене: інструкція
Посвідчення учасника бойових дій можливо відновити. Заяву на відновлення можна подати на електронну пошту Міністерства ветеранів України.
Про це інформує Мілітарі Медіа Центр.
Як відновити посвідчення учасника бойових дій
В першу чергу зберіть необхідні документи:
- Заява про заміну зіпсованого / втраченого посвідчення з уточненням причин втрати. Обов’язково вкажіть у заяві номер мобільного телефону.
- У разі втрати посвідчення (за можливості) – оголошення в газету про втрату документа із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, що на ньому вказані.
- У разі пошкодження посвідчення – зіпсоване посвідчення.
- Копія втраченого посвідчення (за наявності) або зазначення номеру, серії посвідчення та дати видачі.
- Копії сторінок паспорту (1,2 та 11,12), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
- Фотокартки розміром 3*4 – 2 шт.
Далі надішліть документи на електронну пошту Мінветеранів [email protected]
(фотокартки – поштовим зв’язком АТ "Укрпошта" на адресу Мінветеранів: м. Київ, пров. Музейний, 12, 01001).
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