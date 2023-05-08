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Что делать, когда слышишь поблизости вражескую авиацию: советы от ГСЧС

8 мая 2023 08:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Что делать, когда слышишь поблизости вражескую авиацию: советы от ГСЧС
Российские самолеты, воюющие против Украины. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

При появлении российских самолетов нужно упасть под стену либо скрыться в ванне. Рот перед взрывом нужно максимально широко раскрыть, а глаза закрыть.

Об этом на своей Facebook-странице сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области.

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Упасть под стенку

В ГСЧС объяснили, как следует вести себя при появлении российских самолетов.

"У вас есть всего пара секунд. Падайте под стенку, только не напротив окна: под него или в угол комнаты", — подчеркнули чрезвычайники, добавив, что самым надежным местом является передняя или ванная без окон.

Среди комнаты оставаться опаснее всего — можно получить и удар обломком стекла или кирпича, а также плиты перекрытий, ломаясь, обычно падают на середину комнаты.

Открыть рот и закрыть глаза

Упав, нужно выбрать позу лицом вниз, руки и ноги максимально изогнутые под корпусом. Это нужно для того, чтобы суметь подняться под обломками.

Необходимо максимально широко раскрыть рот, чтобы избежать баротравмы. Глаза наоборот, должны быть закрыты из-за возможности попадания песка.

Напомним, что россияне в ночь с 7 на 8 мая как раз из самолетов обстреляли Одесскую область.

Противник атаковал одно из продовольственных предприятий, а также рекреационную зону на побережье Черного моря.

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