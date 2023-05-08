Що робити, коли чуєш поблизу ворожу авіацію: поради від ДСНС

Російські літаки, які воюють проти України. Фото: росЗМІ

Під час появи російських літаків необхідно упасти під стінку чи сховатися у ванні. Рот перед вибухом треба максимально широко розтулити, а очі заплющити.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомило Головне управління ДСНС України у Волинській області.

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Упасти під стінку

У ДСНС пояснили, як варто поводитися під час появи російських літаків.

"У вас є всього пара секунд. Падайте під стінку, тільки не навпроти вікна: під нього або в кут кімнати", — наголосили надзвичайники, додавши, що найнадійнішим місцем є прихожа чи ванна без вікон.

Посеред кімнати залишатися найнебезпечніше — можна отримати і удар уламком скла чи цегли, а також плити перекриттів, ламаючись, зазвичай падають на середину кімнати.

Відкрити рота і закрити очі

Упавши, треба обрати позу обличчям униз, руки і ноги максимально зігнуті під корпусом. Це потрібно для того, аби зуміти піднятися під уламками.

Необхідно максимально широко розкрити рот, аби уникнути баротравми. Очі навпаки, повинні бути заплющені через можливість потрапляння піску.

Нагадаємо, що росіяни у ніч з 7 на 8 травня саме з літаків обстріляли Одеську область.

Противник атакував одне із продовольчих підприємств, а також рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря.