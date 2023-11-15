Выплаты за ранение — что следует знать пострадавшему на фронте военному ВСУ

Раненого украинского бойца эвакуируют и направляют в военный госпиталь. Фото: АрмияInform

Украинские военнослужащие, которые получили травмы, контузии или ранения во время выполнения боевого задания на фронте, имеют право на денежные государственные выплаты.

Какие выплаты предусмотрены военным ВСУ за ранения, как их получить и что следует знать пострадавшему на фронте в бою бойцу, рассказываем далее в материале.

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После того как военнослужащий получил ранение на поле боя, его направляют в ближайший госпиталь для первичной медицинской помощи.

Представитель медучреждения обязан сразу в документальной форме доложить о прибытии военного с ранением командиру воинской части.

Если защитник имеет такую возможность, ему следует самостоятельно сообщить о своем нахождении непосредственного командира и заместителя командира по строевой работе. Это необходимо сделать во избежание обвинения в самовольном оставлении части.

Лечение военных может происходить:

в расположении воинской части в специализированном медицинском блоке (если ранения, повреждения, контузия незначительны);

в военных учреждениях здравоохранения Минобороны (военных госпиталях);

в гражданских медицинских учреждениях.

Украинский военный в госпитале. Фото: google.com

Кто может получить выплаты за ранение

Согласно ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", право на выплату и помощь имеют военнослужащие, которые были ранены во время войны, независимо от того, являются ли они членами Верховной Рады, государственных органов, местного самоуправления, предпринимателями, рабочими, студентами или безработными. Выплата производится в единовременном порядке, а государственная социальная помощь предоставляется вместе с выплатой.

Куда обратиться по поводу выплат за ранения

Для получения выплат необходимо обратиться в военный комиссариат или в отдел социальной защиты населения.

Документы, которые необходимо предъявить для получения выплат, включают в себя:

медицинскую справку о ранениях;

свидетельство о принадлежности к военной службе;

другие документы, подтверждающие статус военнослужащего и ранения во время войны.

Какие выплаты предусмотрены военнослужащим за ранение

Как отмечает адвокат Ario Law Firm Антон Диденко, военный, получивший ранение во время выполнения боевого задания, имеет право на несколько денежных выплат. А именно:

денежное довольствие военнослужащего;

выплата так называемых боевых, то есть дополнительного вознаграждения в сумме 100 тыс. грн в соответствии с постановлением КМУ от 28.02.2022 №168;

единовременная денежная помощь, согласно ст. 16 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей" и постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2013 №975.

"Выплата дополнительного вознаграждения (боевых) осуществляется за период пребывания на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в том числе и зарубежных), включая время перемещения из одного больничного учреждения здравоохранения в другое, а также пребывание в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению (постановлению) военно-врачебной (врачебно-экспертной, медицинской) комиссии (пункт 1 КМУ от 28.02.2022 №168)", — отмечает Диденко.

Выплаты украинским военным за ранения. Коллаж: Новини.LIVE

Каков размер выплаты за ранение

По словам правоведа, относительно выплаты единовременного денежного пособия, то размер такой выплаты зависит от того, каковы последствия травмы.

"Так, в случае получения военнослужащим инвалидности, размер выплат определен пунктом Б част. 1 ст. 16 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей"", — объясняет специалист.

Размер единовременного пособия может составлять:

400-кратный размер прожиточного минимума , установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности I группы. То есть в 2023 году это 1073600 грн.

, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности I группы. То есть 300-кратный размер прожиточного минимума , установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности II группы ( 805 200 грн. 2023 года ).

, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности II группы ( ). 250-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности III группы (671 000 грн. 2023 года).

В случае получения военнослужащим ранения во время выполнения им обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, размер выплаты определен постановлением Кабинета министров Украины от 25 декабря 2013 г. № 975 и может составлять 70-кратный размер (187 880 грн или 50-кратный (134 200 грн) размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года", — добавляет адвокат.

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