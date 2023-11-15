Виплати за поранення — що слід знати військовому ЗСУ, який постраждав на фронті

Пораненого українського бійця евакуюють та направляють до військового шпиталю. Фото: АрміяInform

Українські військовослужбовці, які зазнали травми, контузії або поранень під час виконання бойового завдання на фронті, мають право на грошові державні виплати.

Які виплати передбачені військовим ЗСУ за поранення, як їх отримати та що слід знати бійцю, який постраждав на фронті у бою, розповідаємо далі в матеріалі.

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Після того, як військовослужбовець отримав поранення на полі бою, його направляють до найближчого шпиталю для первинної медичної допомоги.

Представник медустанови зобов'язаний одразу ж у документальній формі доповісти про прибуття військового з пораненням командиру військової частини.

Якщо захисник має таку можливість, то йому слід самостійно повідомити про своє знаходження безпосереднього командира та заступника командира зі стройової роботи. Це необхідно зробити, щоб уникнути звинувачення в самовільному залишенні частини.

Лікування військових може відбуватися:

у розташуванні військової частини у спеціалізованому медичному блоці (якщо поранення, ушкодження, контузія незначні);

у військових установах охорони здоров'я Міноборони (військових шпиталях);

у цивільних медичних установах.

Український військовий у шпиталі. Фото: google.com

Хто може отримати виплати за поранення

Відповідно до ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", право на виплату та допомогу мають військовослужбовці, які були поранені під час війни, незалежно від того, чи є вони членами Верховної Ради, державних органів, місцевого самоврядування, підприємцями, робітниками, студентами або безробітними. Виплата здійснюється в одноразовому порядку, а державна соціальна допомога надається разом з виплатою.

Куди звернутися щодо виплат за поранення

Для отримання виплат необхідно звернутися до військового комісаріату або до відділу соціального захисту населення.

Документи, які необхідно пред’явити для отримання виплат, включають:

медичну довідку про поранення;

свідоцтво про належність до військової служби;

інші документи, що підтверджують статус військовослужбовця та факт поранення під час війни.

Які виплати передбачені військовослужбовцям за поранення

Як зазначає адвокат Ario Law Firm Антон Діденко, військовий, який дістав поранення під час виконання бойового завдання, має право на кілька грошових виплат. А саме:

грошове забезпечення військовослужбовця;

виплата так званих бойових, тобто додаткової винагороди в сумі 100 тис. грн відповідно до постанови КМУ від 28.02.2022 №168;

одноразова грошова допомога, згідно зі ст. 16 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей" та постановою Кабінету міністрів України від 25.12.2013 №975.

"Виплата додаткової винагороди (бойових) здійснюється за період перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (зокрема й закордонних), включно з часом переміщення з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого, а також перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії (пункт 1 КМУ від 28.02.2022 №168)", — зазначає Діденко.

Виплати українським військовим за поранення. Колаж: Новини.LIVE

Який розмір виплати за поранення

За словами правознавця, щодо виплати одноразової грошової допомоги, то розмір такої виплати залежить від того, якими є наслідки зазнаного поранення.

"Так, у разі отримання військовослужбовцем інвалідності, розмір виплат визначено пунктом Б част. 1 ст. 16 "Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей"", — пояснює фахівець.

Розмір одноразової допомоги може становити:

400-кратний розмір прожиткового мінімуму , встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. Тобто 2023 року це 1 073 600 грн.

, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи. Тобто 300-кратний розмір прожиткового мінімуму , встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи ( 805 200 грн 2023 року ).

, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи ( ). 250-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи (671 000 грн 2023 року).

У разі отримання військовослужбовцем поранення під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, розмір виплати визначений постановою Кабінету міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975, та може становити 70-кратний розмір (187 880 грн) або 50-кратний (134 200 грн) розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року", — додає адвокат.

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