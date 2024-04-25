Что будут делать украинцев в случае обострения войны — опрос

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS

В случае обострения ситуации на фронте, большая часть украинцев (35%) будут работать и будут оказывать посильную невоенную помощь. Однако идти на фронт изъявляют желание 7% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Демократической инициативы имени Илька Кучерива.

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Согласно результатам опроса, если война обострится или затянется, то 35% украинцев будут работать и будут оказывать посильную невоенную помощь (имеется в виду деньги, работа донора крови и т.п.). 24% граждан ответили, что просто постараются выжить, а еще 15% затруднились дать ответ.

Результаты опроса украинцев. Фото: dif.org.ua

Еще 9% украинцев присоединятся к силам обороны (ВСУ, Нацгвардия, ТРО, добровольческие части), если военные действия приблизятся к месту их жительства; 7% присоединятся к силам обороны, если их мобилизуют. В то же время есть люди, желающие уехать из Украины, таких 5%. Еще 3% граждан уже служат в армии.

Отмечается, что опрос проводился в период с 21 по 27 марта 2024 методом face-to-face во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий.

"Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан" , — сообщили специалисты.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, большинство украинцев, а именно 68%, считают, что Украина сохраняет свой суверенитет и имеет возможность принимать собственные решения.

Также журналистка Новини.LIVE спросила американцев, что они знают об Украине. Опрос проходил в Вашингтоне.