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Что будут делать украинцев в случае обострения войны — опрос

25 апреля 2024 14:08
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Что будут делать украинцев в случае обострения войны — опрос
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В случае обострения ситуации на фронте, большая часть украинцев (35%) будут работать и будут оказывать посильную невоенную помощь. Однако идти на фронт изъявляют желание 7% граждан.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Демократической инициативы имени Илька Кучерива.

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Что будут делать украинцев в случае обострения войны

Согласно результатам опроса, если война обострится или затянется, то 35% украинцев будут работать и будут оказывать посильную невоенную помощь (имеется в виду деньги, работа донора крови и т.п.). 24% граждан ответили, что просто постараются выжить, а еще 15% затруднились дать ответ.

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Результаты опроса украинцев. Фото: dif.org.ua

Еще 9% украинцев присоединятся к силам обороны (ВСУ, Нацгвардия, ТРО, добровольческие части), если военные действия приблизятся к месту их жительства; 7% присоединятся к силам обороны, если их мобилизуют. В то же время есть люди, желающие уехать из Украины, таких 5%. Еще 3% граждан уже служат в армии.

Отмечается, что опрос проводился в период с 21 по 27 марта 2024 методом face-to-face во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий.

"Опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан" , — сообщили специалисты.

Напомним, согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, большинство украинцев, а именно 68%, считают, что Украина сохраняет свой суверенитет и имеет возможность принимать собственные решения.

Также журналистка Новини.LIVE спросила американцев, что они знают об Украине. Опрос проходил в Вашингтоне.

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фронт

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