Що робитимуть українців у разі загострення війни — опитування

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS

У випадку загострення ситуації на фронті більша частина українців (35%) працюватимуть і надаватимуть посильну невійськову допомогу. Однак йти на фронт виявляють бажання 7% громадян.

Про це свідчать результати опитування фонду Демократичної ініціативи імені Ілька Кучеріва.

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Згідно з результатами опитування, якщо війна загостриться або ж затягнеться, то 35% українців працюватимуть і надаватимуть посильну невійськову допомогу (мається на увазі гроші, робота донора крові тощо). 24% громадян відповіли, що просто намагатимуться вижити, а ще 15% не змогли дати відповідь.

Результати опитування українців. Фото: dif.org.ua

Ще 9% українців приєднаються до сил оборони (ЗСУ, Нацгвардія, ТрО, добровольчі частини), якщо військові дії наблизяться до місця їх проживання; 7% — приєднаються до сил оборони, якщо їх мобілізують. Водночас є люди, які бажають виїхати з України, таких 5%. Ще 3% громадян вже служать у війську.

Зазначається, що опитування проводилося у період з 21 по 27 березня 2024 року методом face-to-face у всіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій.

"Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян", — повідомили фахівці.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, переважна більшість українців, а саме 68%, вважає, що Україна зберігає свій суверенітет і має змогу ухвалювати власні рішення.

Також журналістка Новини.LIVE запитала в американців, що вони знають про Україну. Опитування відбувалося у Вашингтоні.