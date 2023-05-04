Полковник ВСУ назвал причины "кремлевского взрыва"

Ночной взрыв над Кремлем. Фото: Скриншот видео

В Кремле наконец-то "подгорело". Конечно, не так, как хотелось, но внезапный взрыв неизвестного летающего объекта над палатами Путина наделал шумихи не меньше, чем в свое время всем известный Тунгусский метеорит.

Что произошло ночью на 3 мая в небе над логовом российского диктатора и чего следует ждать, разбиралось Новини.LIVE.

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Покушение на "первого"

К событию над Кремлем в ночь на 3 мая можно применить несколько рабочих версий. И каждая из них по-своему будет правильной.

"Мне кажется, первая и однозначная, что это сделали россияне сами", — уверяет военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

Петр Черник

По его словам, российские спецслужбы инспирировали взрыв для того, чтобы "сакрализовать" Владимира Путина. Мол, смотрите, наш "фюрер" под ударом, а значит, вокруг него нужно консолидироваться всему обществу, потому что это единственный человек, способный спасти Россию.

Взрыв над Кремлем. Фото: Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS

Повод для ответа

Второй возможной причиной загадочного взрывного полета является то, что россияне хотят оправдать свои военные преступления, которые они натворили в Украине, и создать своеобразный "казус белли", чтобы наконец начать наносить якобы в отместку свои удары по нашим стратегическим центрам принятия решений.

Обломки сбитых над Одессой российских дронов-камикадзе 4 мая 2023 года. Фото: Press Service of the Opreative Command South of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

Срыв помощи

Третья и, пожалуй, самая главная причина "кремлевского взрыва", по словам Черника, состоит в том, что россияне ужасно боятся украинского контрнаступления и хотят сорвать передачу Украине дальнобойных ракет.

А значит, таким образом они надеются нагнать страх перед Украиной. В первую очередь — в глазах Запада. Мол, смотрите, у украинцев нет никаких правил, у них нет никаких принципов, они эти предоставленные им дальнобойные ракеты будут применять напрямую против российской территории.

HIMARS производит выстрел дальнобойной ракетой ATACAMS Фото: Wikimedia commons

"Мы же хорошо понимаем, что Запад не согласится на то, чтобы их ракеты применялись вглубь территории России, а только — по оккупированным территориям Украины", — не исключает и такого хода событий Черник.

Ядерный блеф

Однако существует и четвертая, не менее важная причина.

Почему-то россияне после кремлевского "озарения" сразу подняли ядерный шум.

"Более того, вроде бы две боеголовки уже завезены на аэродром Энгельс и вот-вот они должны куда-то улететь", — поделился информацией военный.

Российский бомбардировщик Ту-22М3 способен нести ядерное оружие. Фото: Wikimedia commons

То есть россияне, добавил он, снова поднимают на поверхность свой ядерный блеф, чтобы таким образом заставить украинцев сесть с ними за стол переговоров, потому что они действительно оказались в стратегической западне.

"Ведь они ужасно боятся, если контрнаступление ВСУ будет успешным (а оно будет успешным), то может посыпаться и сам диктаторский политический режим Путина, и сама Российская Федерация. Поэтому им нужно заморозить войну в том виде, в каком она сейчас есть", — предположил военный эксперт.

Черная метка

Между тем есть еще один интересный момент, который также имеет право на жизнь.

Ночная вспышка над Кремлем может указывать на то, что наступила очередная фаза внутривидовой борьбы внутри российской политической машины.

Заинтересованные лица, рассуждает военный, таким образом хотят показать Путину, что он — битая карта и ему пора уступать место.

Но это все — версии. Есть один весомый вывод. И он, вероятно, будет правильным. Украина перехватывает стратегическую инициативу в этой войне (не надо путать со стратегическим переломом, потому что до него далеко). И самое главное то, что московский империализм в этой борьбе терпит катастрофическое поражение. И это — факт, который, безусловно, окончательно закрепят ВСУ.