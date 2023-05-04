Полковник ЗСУ назвав причини "кремлівського вибуху"

"Безполітна зона" біля Кремля. 3 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

У Кремлі нарешті "підгоріло". Звичайно, не так, як хотілося, але раптовий вибух невідомого летючого об'єкта над палатами Путіна наробив галасу не менше, ніж свого часу всім відомий Тунгуський метеорит.

Що сталося вночі на 3 травня у небі над лігвом російського диктатора і чого слід чекати, розбиралося Новини.LIVE

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Замах на "першого"

До події над Кремлем проти 3 травня можна застосувати кілька робочих версій. І кожна з них по-своєму буде правильною.

"Мені здається, перша і однозначна, що це зробили росіяни самі", — запевняє військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

Петро Черник

За його словами, російські спецслужби інспирували вибух для того, щоб "сакралізувати" Володимира Путіна. Мовляв, дивіться, наш "фюрер" під ударом, а отже, навколо нього треба консолідуватися всьому суспільству, бо це єдина людина, яка здатна врятувати Росію.

Вибух над Кремлем. Фото: Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS

Привід для відповіді

Другою можливою причиною загадкового вибухового польоту, на думку Черника, є те, що росіяни хочуть виправдати свої воєнні злочини, які вони накоїли в Україні, та створити своєрідний "казус беллі", щоб нарешті почати наносити свої удари начебто як помсту по наших стратегічних центрах прийняття рішень.

Уламки збитих над Одесою російських дронів-камікадзе 4 травня 2023 року. Фото: Press Service of the Opreative Command South of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

Зрив допомоги

Третя і, певно, найголовніша причина "кремлівського вибуху", за словами Черника, полягає в тому, що росіяни страшенно бояться українського контрнаступу і хочуть зірвати передачу Україні далекобійних ракет.

А отже, у такий спосіб вони сподіваються нагнати страху перед Україною. У першу чергу — в очах Заходу. Мовляв, дивіться, українці не мають ніяких правил, у них немає ніяких принципів, вони ці надані їм далекобійні ракети будуть застосовувати напряму проти російської території.

HIMARS робить постріл далекобійною ракетою ATACAMS Фото: Wikimedia commons

"Ми ж добре розуміємо, що Захід не погодиться на те, щоб їхні ракети застосовувалися вглибину території Росії, а тільки по окупованих територіях України", — не виключає і такого перебігу подій Черник.

Ядерний блеф

Однак існує і четверта, не менш важлива причина.

Чомусь росіяни після кремлівського "осяяння" відразу здійняли ядерний галас.

"Ба більше, начебто дві боєголовки вже завезені на аеродром Енгельс і ось-ось вони мають кудись полетіти", — поділився інформацією військовий.

Російський бомбардувальник Ту-22М3, здатний нести ядерну зброю. Фото: Wikimedia commons

Тобто росіяни, додав він, знову піднімають на поверхню свій ядерний блеф, щоб у такий спосіб примусити українців сісти з ними за стіл переговорів, бо вони насправді опинилися у стратегічній пастці.

"Адже вони страшенно бояться, якщо контрнаступ ЗСУ буде успішний (а він буде успішний), то може посипатися і сам диктаторський політичний режим Путіна і сама Російська Федерація. Тому їм треба заморозити війну у тому вигляді, в якому вона зараз є", — припустив військовий експерт.

Чорна мітка

Між тим є ще один цікавий момент, який серед інших також має право на життя.

Нічний спалах над Кремлем може вказувати на те, що настала чергова фаза внутрішньовидової боротьби всередині російської політичної машини.

Зацікавлені особи, розмірковує військовий, таким чином хочуть показати Путіну, що він — бита карта і йому пора поступатися місцем.

Але це все — версії. Є один вагомий висновок. І він, певно, буде правильним. Україна перехоплює стратегічну ініціативу у цій війні (не треба плутати із стратегічним переломом, бо до нього ще далеко). І найголовніше те, що московський імперіалізм у цій боротьбі зазнає катастрофічної поразки. І це — факт, який, безумовно, остаточно закріплять ЗСУ.

