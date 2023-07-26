Мобилизация в Украине — кто работает в ТЦК и как реагировать на повестку

Сотрудник ТЦК выписывает повестку военнообязанному. Фото: vn.20minut.ua

Довольно часто в СМИ освещают информацию о неправомерных действиях военных. Сейчас в Украине продолжаются проверки работы военкоматов. Однако сотрудники ТЦК также сталкиваются с хамским и некорректным поведением со стороны военнообязанных.

Кто работает в территориальных центрах комплектования, какие задачи на них возлагают и что ни в коем случае нельзя говорить работникам ТЦК и СП, рассказываем далее в материале.

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Журналисты ТСН узнавали, кто работает в территориальных центрах. Так, сейчас большинство сотрудников — это бывшие военные с большим боевым опытом.

К сожалению, из-за тяжелых ранений, травм или плохого состояния здоровья они не могут быть на передовой, но продолжают проходить военную службу в тылу.

В ТЦК работают также военные, имеющие и боевой опыт, и награды еще с 2014 года. Именно благодаря их опыту надеются повысить авторитетность центров комплектации. Часто на них возлагают задачу вручения повесток.

Как подчеркивает начальник службы по связям с общественностью Владимир Фитьо, бывшие военнослужащие, работающие в ТЦК — это фундамент, на котором держится комплектация новых подразделений, доукомплектация боевых подразделений.

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП

Как украинские военнообязанные реагируют на повестки

Как рассказал журналистам 52-летний сержант на позывной "Витус", проходящий службу во львовском ТЦК, вручение повестки — нелегкое дело, реакции от людей очень разные.

Кто пытается убежать и быстрее закончить разговор, кто ссориться и отказываться.

"Ты подходишь, а он — я спешу, я работаю на работе, я плачу налоги, отстаньте от меня. Не хотят даже общаться некоторые, силой его брать не будешь, нет — нет, у тебя на совести будет. Что страшнее, повестка или поражение?", — отмечает "Витус".

Во время таких случаев пережитая контузия сказывается, говорит военный.

"Очень давление поднимается и начинает колотить целого. Я не знаю, как это можно отказываться вообще, мужчина должен быть на защите Родины", — отмечает он.

Что ни в коем случае нельзя говорить сотрудникам ТЦК

Как сотрудникам ТЦК, так и военнообязанным следует помнить не только о своих правах, но и об обязанностях. А также уважительном отношении друг к другу.

28-летний военный Валерий Нечепуренко, ранее бывший командиром боевой машины, сейчас работает в ТЦК и вручает повестки военнообязанным мужчинам.

Военному приходилось сталкиваться с разными реакциями граждан, которым он вручал повестки. Бывало, когда люди переходили на личности.

Худшее, что можно сказать сотруднику ТЦК:

"А ты сам был на войне?"

"Почему сам не на фронте?"

"А что сам не идешь, а здесь сидишь?" и т. д..

Эти и подобные вопросы лучше не задавать работникам ТЦК, ведь вы не знаете, что мог пройти человек на самом деле.

Конечно, за это никто наказывать не будет, но это касается морали и воспитанности. Нередко это может привести и к никому не нужному конфликту. Так что даже если вы не согласны с вручением повестки, переходить на личности и задавать некорректные вопросы не стоит.

Вручение повесток военнообязанным на улице. Фото: google.com

Вручение повестки — что значит и почему не стоит бояться

Военнообязанным в очередной раз напомнили, что в Украине есть три вида повесток:

для уточнения данных;

для прохождения ВВК;

для мобилизации

Как правило, мужчины получают повестку именно для уточнения данных. Украинцев уверяют, когда вы по своей специальности будете нужны, только тогда получите боевое распоряжение, по которому вы будете направлены на обучение.

Чем сложнее профессии — тем больше времени требуют военной подготовки, добавляют сотрудники военкоматов.

"В первую очередь, стоит обновить данные, предоставить весь пакет документов. Если человек имеет право на отсрочку, ему же никто не запрещает принести все документы", — отмечают работники ТЦК.

Ранее мы сообщали, как правильно действовать украинцам, если военкомы запрещают снимать вручение повестки.

Напомним, мы писали, почему работники ТЦК вручают повестки вместе со стражами порядка.

Также мы рассказывали, украинцам объяснили, как поступать после вручения повестки и что брать с собой в ТЦК.