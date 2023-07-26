Мобілізація в Україні — хто працює в ТЦК та як реагувати на повістку

Співробітник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Фото: vn.20minut.ua

Доволі часто в ЗМІ висвітлюють інформацію про неправомірні дії військкомів. Зараз в Україні тривають перевірки роботи військкоматів. Проте, співробітники ТЦК також стикаються з хамською та некоректною поведінкою зі сторони військовозобов'язаних.

Хто працює в територіальних центрах комплектування, які завдання на них покладають та щ о в жодному разі не можна говорити працівникам ТЦК та СП, розповідаємо далі в матеріалі.

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Журналісти ТСН дізнавалися, хто працює в територіальних центрах. Так, наразі більшість співробітників — це колишні військові з великим бойовим досвідом.

На жаль, через тяжкі поранення, травми або поганий стан здоров'я вони не можуть бути на передовій, але продовжують проходити військову службу в тилу.

У ТЦК працюють також військові, які мають і бойовий досвід, і нагороди ще від 2014 року. І саме завдяки їхньому досвіду сподіваються підвищити авторитетність центрів комплектації. Часто на них покладають завдання вручення повісток.

Як підкреслює начальник служби зв'язків із громадськістю Володимир Фітьо, колишні військовослужбовці, які працюють в ТЦК, — це фундамент, на якому тримається комплектація нових підрозділів, доукомплектація бойових підрозділів.

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП

Як українські військовозобов'язані реагують на повістки

Як розповів журналістам, 52-річний сержант на позивний "Вітус", який проходить службу у львівському ТЦК, вручення повістки не легка справа, реакції від людей дуже різні.

Хтось намагається втекти та швидше закінчити розмову, хтось — сваритися та відмовлятись.

"Ти підходиш, а він — я спішу, я працюю на роботі, я плачу податки, відчепіться від мене. Не хочуть навіть спілкуватися деякі, насилу його брати не будеш, ні — то ні, в тебе на совісті буде. Що страшніше, повістка чи поразка?", — наголошує "Вітус".

Під час таких випадків пережита контузія дається взнаки, каже військовий.

"Дуже тиск підіймається і починає колотити цілого. Я не знаю, як то можна відмовлятися взагалі, чоловік має бути на захисті Батьківщини", — зазначає він.

Що в жодному разі не можна казати співробітникам ТЦК

Як співробітникам ТЦК, так і військовозобов'язаним слід пам'ятати не тільки про свої права, а й про обов'язки. А також поважне ставлення одне до одного.

28-річний військовий Валерій Нечепуренко, який раніше був командиром бойової машини, зараз працює в ТЦК та вручає повістки військовозобов'язаним чоловікам.

Військовому доводилося стикатися з різними реакціями громадян, яким він вручав повістки. Бувало, коли люди переходили на особистості.

Найгірше, що можна сказати співробітнику ТЦК:

"А ти сам був на війні?"

"Чому сам не на фронті?"

"А що сам не йдеш, а тут сидиш?" тощо.

Ці та подібні питання, краще не ставити працівникам ТЦК, адже ви не знаєте, через що могла пройти людина насправді.

Звичайно, за це ніхто карати не буде, але це стосується моралі та вихованості. Нерідко це може призвести й до нікому непотрібного конфлікту. Тож, навіть якщо ви не згодні з врученням повістки, переходити на особистості та ставити некоректні питання не варто.

Вручення повісток військовозобов'язаним на вулиці. Фото: google.com

Вручення повістки — що означає та чому не варто боятися

Військовозобов'язаним вкотре нагадали, що в Україні є три види повісток:

для уточнення даних;

для проходження ВЛК;

для мобілізації.

Як правило, чоловіки отримують повістку саме для уточнення даних. Українців запевняють, коли ви за своїм фахом будете потрібні, лише тоді отримаєте бойове розпорядження, за яким вас буде скеровано на навчання.

Чим складніші професії — тим більше часу потребують на вишкіл, додають співробітники військкоматів.

"Насамперед варто оновити дані, надати весь пакет документів. Якщо людина має право на відстрочку, їй же ніхто не забороняє принести всі документи", — зазначають працівники ТЦК.

Раніше ми повідомляли, як правильно діяти українцям, якщо військкоми забороняють знімати вручення повістки.

Нагадаємо, ми писали, чому працівники ТЦК вручають повістки разом з правоохоронцями.

Також ми розповідали, українцям пояснили, як діяти після вручення повістки та що брати з собою до ТЦК.