Выезд мужчин за границу — что грозит военнообязанным, которые не вернулись

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В Украине идет военное положение, во время которого действует запрет на выезд за границу для военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако многие украинцы разными способами, иногда незаконными, умудряются выезжать из Украины и не возвращаются назад.

Адвокат Ростислав Кравец в эфире 1+1 рассказал, какая ответственность предусмотрена для таких мужчин и стоит ли им бояться уголовной ответственности.

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По словам правоведа, сейчас украинское законодательство не содержит никаких запретов по выезду мужчин за границу. Ст. 33 Конституции Украины предусматривает введение таких ограничений, но только соответствующим законом. Какой нардепы не приняли до сих пор.

Поэтому, отмечает адвокат, очень трудно урегулировать вопрос выезда мужчин за границу, ведь это противоречит Конституции и международным договорам Украины.

"Закон здесь ничего не говорит по поводу каких-либо нарушений. То есть это находится исключительно в моральной плоскости. То, что сейчас происходит на границе, это искусственное задержание мужчин и не пропуск пограничной службой, решение которой массово отменяют суды", — говорит адвокат.

По его словам, мужчины, выезжающие по системе "Шлях", сопровождают детей или лиц с инвалидностью, а затем не возвращаются в страну, в дальнейшем не будут привлечены к ответственности.

"У судов не будет оснований привлекать их к административной ответственности за незаконное пересечение границы, если она состоялась из-за законного пункта пропуска", — заявил Кравец.

Выезд за границу. Фото: ГПСУ

В то же время за незаконное пересечение государственной границы вне пунктов пропуска или нарушение правил пересечения границы предусмотрена только административная ответственность.

Так ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 400 грн до 8 500 грн) или административный арест на срок до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Уголовная ответственность угрожает тем мужчинам, которые пытались уехать за границу с поддельными документами. Например, поддельный паспорт, где указано, что мужчине 17 лет, когда фактически уже исполнилось 18 лет, подложны выводы ВЛК о признании непригодным и т.п.

"Если лицо подделывает какие-то документы для выезда за границу, то за это будет действительно уголовная ответственность. Именно за справку об инвалидности или другую поддельную", — подытожил Кравец.

Так ст. 358 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов" предусматривает:

штраф до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 грн) ;

; или арест сроком до шести месяцев;

или ограничение свободы сроком до двух лет.

Ранее мы сообщали, кто из украинских мужчин может пересекать границу летом 2023 года.

Напомним, мы писали, кто из забронированных работников имеет право уезжать из страны во время войны.

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