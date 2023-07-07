Виїзд чоловіків за кордон — що загрожує військовозобов'язаним, які не повернулися

Перевірка документів на державному кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні триває воєнний стан, під час якого діє заборона на виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте багато українців у різні способи, інколи незаконні, примудряються виїжджати з України та не повертаються назад.

Адвокат Ростислав Кравець в ефірі 1+1 розповів, яка відповідальність передбачена для таких чоловіків та чи варто їм боятися кримінальної відповідальності.

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За словами правознавця наразі українське законодавство не містить жодних заборон щодо виїзду чоловіків за кордон. Ст. 33 Конституції України передбачає впровадження таких обмежень, але лише відповідним законом. Який нардепи не прийняли досі.

Тому наразі, наголошує адвокат, дуже важко врегулювати питання виїзду чоловіків за кордон, адже це суперечить Конституції та міжнародним договорам України.

"Закон тут нічого не каже з приводу якихось порушень. Тобто це перебуває виключно у моральній площині. Те, що зараз відбувається на кордоні, це штучне затримування чоловіків і не пропуск прикордонною службою, рішення якої масово скасовують суди", — каже адвокат.

За його словами, чоловіки, які виїжджають за системою "Шлях", супроводжують дітей або осіб з інвалідністю, а потім не повертаються в країну, надалі не будуть притягнуті до відповідальності.

"У судів не буде підстав притягати їх до адміністративної відповідальності за незаконний перетин кордону, якщо він відбувся через законний пункт пропуску", — заявив Кравець.

Виїзд за кордон. Фото: ДПСУ

Водночас за незаконний перетин державного кордону поза пунктами пропуску чи порушення правил перетину кордону передбачено лише адміністративну відповідальність.

Так ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3 400 грн до 8 500 грн) або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь та засобів вчинення правопорушення.

Кримінальна відповідальність загрожує тим чоловікам, які намагалися виїхати за кордон з підробленими документами. Для прикладу, підроблений паспорт, де зазначено, що чоловіку 17 років, коли фактично вже виповнилося 18 років, підробленні висновки ВЛК про визнання непридатним тощо.

"Якщо особа підробляє якісь документи для виїзду за кордон, то за це буде дійсно кримінальна відповідальність. Саме за довідку про інвалідність чи якусь іншу підробну", — підсумував Кравець.

Так ст. 358 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" передбачає:

штраф до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн) ;

; або арешт на строк до шести місяців;

або обмеження волі на строк до двох років.

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