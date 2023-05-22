Почему Запад медлит с передачей самолетов Украине

Американский многоцелевой истребитель F-16 в полете. Фото: U.S. Air Force

Война на территории Украины развернулась не шуточная, и, будем откровенны, конца ей не видно. Поэтому Украине необходимо оружие. Много разного оружия. В том числе, современных самолетов.

Какие перспективы в решении этого вопроса в ближайшее время и почему союзники осторожны и не спешат передать нам F-16, разбиралось Новини.LIVE.

Читайте также:

Лед тронулся

Похожее природное потепление растопило сердца серьезных западных мужчин, и на саммите G7 американский президент Джо Байден наконец-то заявил, что Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками передадут Украине истребители F-16. Сказать — сказал, однако, когда это даже примерно может произойти, не уточнил.

"Я сказал Зеленскому, что будет начато обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16. Чтобы Украина могла себя защитить", — поделился секретом Байден с журналистами на пресс-конференции на саммите G7.

При этом он указал на главное условие предоставления Украине самолетов: во время переговоров с украинским президентом он получил от него "твердое заверение" в том, что F-16 не будут задействованы для вторжения на территорию РФ, но могут быть использованы "где бы не находились русские войска в Украине и в этом регионе".

Американские истребители F-16. Фото: U.S. Air Force

Если бы не Европа

Стоит отдать должное старой матушке-Европе. Ведь если бы не она (и прежде всего — Великобритания), то вряд ли вопрос о самолетах сдвинулся с места.

Поскольку во время недавнего западного "турне" Зеленского ряд стран Европы (уже упомянутая Великобритания, а также Дания, Нидерланды, Португалия) выразили согласие присоединиться к так называемой "авиационной коалиции" для предоставления самолетов Украине.

Когда ждать "птичек"

Конечно, всем понятно, что появление такой техники, как самолет F-16, в украинском небе — не скорое.

Между тем в отечественном оборонном ведомстве полны оптимизма и ожидают заморских птиц уже этой осенью. О чем соответствующим образом заявила пресс-служба МОУ.

Вместе с тем, в Командовании Воздушных Сил уже подсчитали, сколько Украина на первых парах сможет получить самолетов. Оказалось, что — не менее 12. По крайней мере, так заявил в эфире национального телемарафона спикер ПС Юрий Игнат.

Спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: АрміяІнформ

При этом он отметил, что в настоящее время парк украинской боевой авиации состоит из самолетов МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27. А один F-16 способен совмещать в себе все их способности. Другими словами — заменить их все.

Что сдерживает друзей

Чтобы там не было, но западные союзники не спешат передавать Украине истребители F-16 из-за нескольких факторов.

Во-первых, говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев, подготовка лётного состава, которая по стандартам НАТО занимает до двух лет.

Даже с учетом профессионализма украинских асов сроки обучения снизили всего до 6-9 месяцев.

Во-вторых, констатирует эксперт, подготовка обслуживающего персонала для этих самолетов занимает до трех лет, и сократить этот период нельзя.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

В-третьих, отмечает аналитик, прежде всего, ускорению темпов передачи мешает логистика: оснащение аэродромов. Ведь шаси F-16 очень чувствительны, они могут взлетать с ровной полосы. В Украине взлетные полосы — это бетонные плиты, которые не подходят для западных самолетов.

По словам Снегирева, еще одним сдерживающим фактором является стоимость F-16. Поскольку не новый истребитель стоит от 25 миллионов, что очень дорого даже для стран НАТО, а также отсутствие необходимого количества свободных самолетов.

В то же время, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявляет, что даже если страны Запада в ближайшее время предоставят Украине долгожданные боевые самолеты F-16, они не смогут должным образом функционировать без ряда дополнительного оборудования, начиная от топлива и заканчивая арсеналом вооружения.

Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Мы должны помнить, что F-16 хорошо работает как составляющая целой системы. В эту систему входят и самолеты-разведчики, и радары, полностью мониторящие ситуацию в зоне действия самолета и информирующие его пилота в режиме онлайн, и воздушные топливозаправщики, и, конечно, разнообразное вооружение и боеприпасы", — сказал Селезнев.

Поэтому, добавил он, все эти факторы должны быть учтены, а оборудование предоставлено.

Загрузка боеприпасов в F-16. Фото: U.S. Air Force

"А это — процесс небыстрый", — констатировал Селезнев.

Усиление ПВО

Пока же все эти вопросы находятся в стадии решения, западные партнеры решили идти по пути передачи Украине систем ПВО, которые нивелируют преимущество россиян в воздухе и передачи тех самолетов, для которых не нужно обучать украинских пилотов, а именно МиГ-29, но модернизированных под стандарты НАТО.

"Это позволяет использовать противорадиолокационные ракеты и крылатые ракеты воздушного базирования, которые имеют точность поражения 1,5 метра на расстоянии до 500 км", — объясняет Снегирев.

И сейчас Украина получила от некоторых союзников таких, как Польша, Словакия, почти три десятка истребителя МиГ-29.

Что имеет РФ

Справедливости ради отметим, что сейчас Россия имеет значительное преимущество над Украиной в авиации.

Речь идет о преимуществе не только количественного, но и качественного. Украинские МиГ-29 — фронтовые истребители, легче многоцелевых Су-27. У них меньше узлов подвески ракет, более простая авионика и система управления огнем.

Кроме того, обращает внимание Снегирев, Россия использует в военном конфликте с Украиной свои более современные истребители Су-35 и Су-30СМ. Это новые версии Су-27, имеющие значительно лучшие характеристики.

Российский многоцелевой истребитель Су-35. Фото: росСМИ

Так что нам ничего не остается, как в ожидании современного оружия от западных партнеров бить россиян тем оружием, которое у нас есть. И, как показывает практика, делаем мы это умело и результативно.