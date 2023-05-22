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Що заважає Заходу надати F-16

22 травня 2023 22:04
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Чому Захід зволікає з передачею літаків Україні
Американський багатоцільовий винищувач F-16 в польоті. Фото: U.S. Air Force
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Війна на теренах України розгорнулася не на жарт, і, будемо відверті, кінця їй не видно. А тому Україна потребує зброї. Багато різної зброї. Зокрема, сучасних літаків.

Які є перспективи у вирішенні цього питання найближчим часом і чому союзники обережні та не поспішають передати нам F-16, розбиралося Новини.LIVE.

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Схоже "природне потепління" розтопило серця серйозних західних чоловіків, і на саміті G7 американський президент Джо Байден нарешті заявив, що Сполучені Штати Америки разом з союзниками передадуть Україні винищувачі F-16. Сказати — сказав, однак, коли це навіть приблизно може статися, не уточнив. 

"Я сказав Зеленському, що буде розпочато навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16. Щоб Україна могла себе захистити", — поділився секретом Байден з журналістами на пресконференції на саміті G7.

При цьому він вказав на головну умову надання Україні літаків: під час переговорів з українським президентом, він отримав від нього "тверде запевнення" у тому, що F-16 не будуть задіяні для вторгнення на територію РФ, але можуть бути використані "де б не перебували російські війська в Україні та в цьому регіоні".

F-16
Американські винищувачі F-16. Фото: U.S. Air Force

Якби не Європа

Варто віддати належне старій матінці-Європі. Адже якби не вона (і насамперед — Велика Британія), то навряд чи  питання про літаки зрушило з місця.

Оскільки під час нещодавнього західного "турне" Зеленського низка країн Європи (вже згадана Велика Британія, а також — Данія, Нідерланди, Португалія) висловили згоду доєднатися до так званої "авіаційної коаліції" для надання літаків Україні. 

Коли чекати на "пташок"

Звісно, всім зрозуміло, що поява такої техніки, як літак F-16, в українському небі річ — не швидка.

Між тим у вітчизняному оборонному відомстві сповнені оптимізму й очікують  на заморських птахів вже цієї осені. Про що відповідним чином днями заявила пресслужба МОУ. 

Разом з тим у Командуванні Повітряних Сил вже підрахували, скільки Україна на перших порах зможе отримати літаків. Виявилося, що — не менше 12. Принаймні так заявив в ефірі національного телемарафону речник ПС Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат
Речник Командування Повітряних Сил Юрій Ігнат. Фото: АрміяІнформ

При цьому він зауважив, що наразі парк української бойової авіації складається із літаків МіГ-29, Су-24, Су-25 і Су-27. А один F-16 здатний поєднати в собі всі їхні можливості. Іншими словами — замінити їх всі.

Що стримує друзів

Щоб там не було, але західні союзники не поспішають передавати Україні винищувачі F-16 через кілька факторів. 

По-перше, говорить військовий експерт Дмитро Снєгирьов, підготовка льотного складу, яка за стандартами НАТО займає до двох років. 

Навіть з урахуванням професіоналізму українських асів терміни навчання знизили лише до 6-9 місяців.

По-друге, констатує експерт, підготовка обслуговуючого персоналу для цих літаків, займає до трьох років, і скоротити цей період не можна.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

По-третє, зазначає аналітик, насамперед пришвидченню темпів передачі заважає логістика: оснащення аеродромів. Адже шасі F-16 дуже чутливі, вони можуть злітати з рівної смуги. В Україні злітні смуги — це бетонні плити, які не підходять для західних літаків.

За словами Снєгирьова, ще одним стримуючим фактором є вартість F-16. Оскільки не новий такий винищувач коштує від 25 мільйонів, що дуже дорого навіть для країн НАТО, а також відсутність необхідної кількості вільних літаків.

Водночас колишній спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов заявляє, що навіть якщо країни Заходу найближчим часом нададуть Україні довгоочікувані бойові літаки F-16, вони не зможуть належним чином функціонувати без низки додаткового устаткування, починаючи від палива і закінчуючи арсеналом озброєння.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Ми маємо пам'ятати, що F-16 добре працює як складова цілої системи. до цієї системи входять  і літаки-розвідники, і радари, які повністю моніторять ситуацію в зоні дії літака і інформують його пілота в режимі онлайн, і повітряні паливозаправники, і, звичайно,  різноманітне озброєння та боєприпаси", — сказав Селезньов. 

Тому, додав він, всі ці фактори мають бути враховані, а обладнання — надане.

F-16
Завантаження боєприпасів в F-16. Фото: U.S. Air Force

"А це — процес нешвидкий", — констатував Селезньов.

Посилення ППО

Поки ж всі ці питанні перебувають у стадії розв'язання, західні партнери вирішили йти шляхом передачі Україні систем ППО, які нівелюють перевагу росіян в повітрі та передачі тих літаків, для яких не треба навчати українських пілотів, а саме МіГ-29, але модернізованих під стандарти НАТО. 

"Це дає можливість використовувати протирадіолокаційні ракети та крилаті ракети  повітряного базування, які мають точність ураження 1,5 метра на відстані до 500 км", — пояснює Снєгирьов.

І на даний момент Україна отримала від деяких союзників таких, як Польща, Словаччина, маже три десятки винищувачі МіГ-29. 

Що має РФ

Заради справедливості зазначимо, що наразі Росія має значну перевагу над Україною в авіації. 

Йдеться про перевагу не лише кількісну, але й якісну. Українські МіГ-29 — фронтові винищувачі, легші за багатоцільові Су-27. У них менше вузлів підвіски ракет, простіша авіоніка й система управління вогнем. 

Крім того, звертає увагу Снєгирьов, Росія використовує у військовому конфлікті з Україною свої більш сучасні винищувачі Су-35 та Су-30СМ. Це — новіші версії Су-27, що мають значно кращі характеристики. 

Су-35
Російський багатоцільовий винищувач Су-35. Фото: росЗМІ

Тож нам нічого не залишається, як в очікуванні сучасної зброї від західних партнерів бити росіян тією зброєю, яку маємо. І, як показує практика, робимо ми це вправно та результативно.

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