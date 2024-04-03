По меньшей мере 285 украинских детей из Донбасса оказались в детдомах РФ, — СМИ

Депортация украинских детей. Иллюстративное фото: t.me/andriyshTime

По меньшей мере, 285 украинских детей, которых Россия депортировала с временно оккупированных территорий Украины, оказались в детских домах. В 15 регионах РФ предлагали усыновить или взять на попечение вывезенных детей-сирот, но откуда они приехали, нигде не указывалось.

Об этом стало известно по расследованию "Верстки" и "Важных историй".

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Российские журналисты рассказали, что первые анкеты детей, привезенных из Украины, появились во всероссийском банке данных детей-сирот в октябре 2022 года. Отмечается, что это всего неделю после того, как РФ временно оккупировала территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Усыновить или взять на попечение вывезенных детей-сирот предлагали по меньшей мере в 15 регионах РФ, но в анкетах таких детей не указывали, что они приехали с оккупированных территорий.

СМИ выяснили, что в 20 случаях статус биологических родителей украинских детей менялся заочно через суд: например, по ограничению прав — на лишение.

"Вероятно, 76 детей из тех, кто успел попасть в банк данных детей-сирот, позже оказались в российских приемных семьях. Четверо вернулись к родственникам на оккупированные территории. По меньшей мере 187 детей остаются в сиротской системе РФ", — говорится в расследовании.

Напомним, недавно СБУ сообщила о подозрении двум соратницам российского президента Владимира Путина, депортировавшим украинских детей в Москву.

Кроме того, США объявили о присоединении к Международной коалиции по возвращению украинских детей. Речь идет о депортированных или принудительно перемещенных Россией во время боевых действий на территории Украины.