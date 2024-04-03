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Щонайменше 285 українських дітей з Донеччини опинились в дитбудинках РФ, — ЗМІ

3 квітня 2024 12:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Щонайменше 285 українських дітей з Донеччини опинились в дитбудинках РФ, — ЗМІ
Депортація українських дітей. Ілюстративне фото: t.me/andriyshTime
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Щонайменше 285 українських дітей, яких Росія депортувала з тимчасово окупованих територій України,  опинилися у дитячих будинках. У 15 регіонах РФ пропонували всиновити або взяти під опіку вивезених дітей-сиріт, але звідки вони приїхали, ніде не вказувалося.

Про це стало відомо з розслідування "Верстки" и "Важных историй". 

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Російські журналісти розповіли, що перші анкети дітей, які були привезені з України, з'явилися у всеросійському банку даних дітей-сиріт у жовтні 2022 року. Зазначається, що це лише тиждень після того, як РФ тимчасово окупувала території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

Усиновити або взяти під опіку вивезених дітей-сиріт пропонували щонайменше в 15 регіонах РФ, але в анкетах таких дітей не вказували, що вони приїхали з окупованих територій. 

ЗМІ з'ясували, що у 20 випадках статус біологічних батьків українських дітей змінювався заочно через суд: наприклад, з обмеження прав — на позбавлення.

"Ймовірно, 76 дітей із тих, хто встиг потрапити в банк даних дітей-сиріт, пізніше опинилися в російських прийомних сім'ях. Четверо повернулися до родичів на окуповані території. Щонайменше 187 дітей надалі залишаються в сирітській системі РФ", — йдеться у розслідуванні. 

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про підозру двом соратницям російського президента Володимира Путіна, які депортували українських дітей до Москви.

Крім того, США оголосили про приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Йдеться про тих, що були депортовані або примусово переміщені Росією під час бойових дій на території України.

діти
депортація дітей
війна в Україні
Росія

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