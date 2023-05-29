Шебекино в дыму: россияне говорят о массированном обстреле города

Последствия обстрела Шебекино. Фото из соцсетей

В российском городе Шебекино на территории Белгородской области раздаются сигналы воздушной тревоги. Фото и видео, опубликованные в соцсетях и мессенджерах, свидетельствуют о массированном обстреле города.

Об этом сообщают российские региональные Telegram-каналы.

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Сирена в Шебекино

В городе Шебекино, что в Белгородской области Российской Федерации, сегодня, 29 мая, раздается сирена воздушной тревоги.

Россияне заявляют о массированном обстреле территории города.

Обстрел города

В местных соцсетевых пабликах и мессенджер-каналах начали появляться фото и видео последствия этих обстрелов.

Над Шебекино можно увидеть черный дым.

Что конкретно было уничтожено в результате обстрелов, пока неизвестно.

Напомним, что в Шебекино в этом году даже отменили выпускные в школах из-за угрозы войны и обстрелов.