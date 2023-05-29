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Шебекино в дыму: россияне говорят о массированном обстреле города

29 мая 2023 11:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Шебекино в дыму: россияне говорят о массированном обстреле города
Последствия обстрела Шебекино. Фото из соцсетей
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В российском городе Шебекино на территории Белгородской области раздаются сигналы воздушной тревоги. Фото и видео, опубликованные в соцсетях и мессенджерах, свидетельствуют о массированном обстреле города.

Об этом сообщают российские региональные Telegram-каналы.

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Сирена в Шебекино

В городе Шебекино, что в Белгородской области Российской Федерации, сегодня, 29 мая, раздается сирена воздушной тревоги.

Россияне заявляют о массированном обстреле территории города.

Обстрел города

В местных соцсетевых пабликах и мессенджер-каналах начали появляться фото и видео последствия этих обстрелов.

Над Шебекино можно увидеть черный дым.

Что конкретно было уничтожено в результате обстрелов, пока неизвестно.

Напомним, что в Шебекино в этом году даже отменили выпускные в школах из-за угрозы войны и обстрелов.

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