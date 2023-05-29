Шебекіно в диму: росіяни кажуть про масований обстріл міста
У російському місті Шебекіно на території Бєлгородської області лунають сигнали повітряної тривоги. Фото та відео, опубліковані у соцмережах та месенджерах, свідчать про масований обстріл міста
Про це повідомляють російські регіональні Telegram-канали.
Сирена в Шебекіному
У місті Шебекіно, що в Бєлгородській області Російської Федерацїі, сьогодні, 29 травня, лунає сирена повітряної тривоги.
Росіяни заявляють про масований обстріл території міста.
Обстріл міста
В місцевих соцмережевих пабліках та месенджер-каналах почали з’являтися фото та відео наслідків цих обстрілів.
Над Шебекіним можна помітити чорний дим.
Що конкретно було знищено в результаті обстрілів, поки що невідомо.
Нагадаємо, що у Шебекіному цього року навіть скасували випускні у школах через загрозу війни та обстрілів.