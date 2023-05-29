Шебекіно в диму: росіяни кажуть про масований обстріл міста

Наслідки обстрілу Шебекіного. Фото із соцмереж

У російському місті Шебекіно на території Бєлгородської області лунають сигнали повітряної тривоги. Фото та відео, опубліковані у соцмережах та месенджерах, свідчать про масований обстріл міста

Про це повідомляють російські регіональні Telegram-канали.

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Сирена в Шебекіному

У місті Шебекіно, що в Бєлгородській області Російської Федерацїі, сьогодні, 29 травня, лунає сирена повітряної тривоги.

Росіяни заявляють про масований обстріл території міста.

Обстріл міста

В місцевих соцмережевих пабліках та месенджер-каналах почали з’являтися фото та відео наслідків цих обстрілів.

Над Шебекіним можна помітити чорний дим.

Що конкретно було знищено в результаті обстрілів, поки що невідомо.

Нагадаємо, що у Шебекіному цього року навіть скасували випускні у школах через загрозу війни та обстрілів.