Уроки войны для украинского общества

Весь мир усвоил важные уроки во время ведения российско-украинской войны

Мария Кагал Редактор международного отдела

Война в Украине стала самым масштабным и трагическим событием в Европе, за которым наблюдает весь мир. За первый год полномасштабного вторжения можно подвести многие итоги, касающиеся ведения современной войны.

Лиам Коллинз, кадровый офицер американского спецназа и директор-основатель Института современной войны Военной академии США Вест-Пойнт, проанализировал этот год войны и приводит шесть уроков, которые мы из него извлекли. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Надвигается ли патовая ситуация в Украине через год после российского вторжения

Большинство военных аналитиков ожидали, что Украина упадет в течение нескольких дней, когда россия начала свое вторжение 24 февраля 2022 года.

И все же за год войны украинцы дали достойный отпор и продемонстрировали решительность в противостоянии с мощной армией. На самом деле некоторые из этих военных аналитиков, включая бывшего министра обороны США Марка Эспера, начали задаваться вопросом, не зашла ли война в тупик.

На мой взгляд, как кадрового офицера американского спецназа, война еще не близка к патовой ситуации.

Затишье в военной активности является нормальным "оттоком и притоком длительной войны, которую ведут хорошо обеспеченные ресурсами страны при внешней поддержке", как отметил австралийский генерал в отставке Мик Райан.

К сожалению, большая часть этой войны еще ждет Украину впереди.

Образование трясины

Большие наступательные операции, вроде той, которую провела Украина осенью 2022 года, требуют времени на планирование и подготовку. Для украинцев планирование следующего контрнаступления осложняется тем, что эти операции зависят от поставок западного оборудования, а если речь идет о новой системе вооружений, это занимает еще больше времени.

Так же и россия, понеся значительные потери в войне на сегодняшний день, должна задействовать резервы и пытаться восстановить полностью разрушенную логистическую систему. С первых дней своего вторжения Россия кажется неспособной планировать собственные крупные наступательные операции.

Поэтому неудивительно, что зимой темпы операций замедлились, поскольку обе стороны пытаются восстановить боеспособность и подготовиться к следующему большому наступлению.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

То, что мы, скорее всего, увидим на втором году войны — а будет еще целый второй год — во многом напоминает то, что мы видели в прошлом году. Украина будет содержать территории, где сможет, и сдавать территории, где должна, чтобы сохранить боеспособность, необходимую для проведения контрнаступлений.

Вызов для Украины состоит в том, что эти контрнаступления становятся все сложнее, поскольку российские войска консолидируются на меньшей территории. Это ограничивает преимущество Украины в способности к маневру.

Поскольку россии не хватает хорошо подготовленных войск для проведения атак, она будет полагаться на артиллерийские обстрелы для достижения относительно небольших территориальных достижений, имеющих незначительную тактическую и еще меньшую стратегическую ценность.

На мой взгляд, война затянется до тех пор, пока экономические и политические потери от нее не станут слишком большими для россии. Но не делайте ошибочных суждений — россия еще не приблизилась к этой точке, и война, скорее всего, продлится годами, прежде чем россия достигнет конечной точки.

Между тем вот шесть уроков, которые мы извлекли с первого года войны.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

1. Война в Европе не закончилась

Если вторжение россии в Грузию в 2008 году или незаконная аннексия Крыма и прямая поддержка сепаратистов на украинском Донбассе в 2014 году не дали этого понять, то последнее российское вторжение стало неопровержимым доказательством того, что война на европейском континенте все еще остается реальностью.

В результате НАТО, вместо того, чтобы "устареть", как утверждал тогдашний президент Дональд Трамп в 2017 году, лишь укрепилось в результате вторжения. Так, что Швеция и Финляндия, две известные нейтральные страны, стремятся к членству в НАТО более чем через 70 лет после создания Альянса.

2. Сдерживание не смогло остановить россию

Трудно сказать, можно ли было предотвратить вторжение российского президента владимира путина в Украину. На мой взгляд, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО не пытались по-настоящему сдержать предыдущие российские вторжения в Украину и Крым, и эти неудачи уходят корнями вплоть до администрации Джорджа Буша-младшего.

Санкции, введенные после вторжения россии в Грузию и незаконной аннексии Крыма, были своеобразной оплеухой.

Пока россия месяцами наращивала свои войска вдоль границы, Соединенные Штаты и их союзники делали не больше, чем угрожали наказанием в случае российского вторжения. Но эти угрозы были проигнорированы путиным.

Фото: Reuters

Когда вторжение стало неизбежным, вместо того, чтобы предпринять последнюю попытку сдержать его, Соединенные Штаты, по сути, дали "зеленый свет" вторжению, закрыв свое посольство и выслав своих дипломатов. Для сравнения, во время второй мировой войны США отказались закрыть свое посольство в Париже, даже когда нацистская Германия угрожала Франции.

3. Боевая мощь — это больше, чем количество машин и людей

В начале конфликта россия была второй мощнейшей армией в мире после Соединенных Штатов. Она имела преимущество 10:1 над Украиной, занимая 22-е место в мире по военной мощи.

Война показала, что доктрина, подготовка, лидерство и моральный дух также являются важными факторами, хотя их трудно измерить. Обязательство Украины трансформироваться из советской армии в армию западного образца в 2015 году принесло свои плоды.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

4. Но военные машины все еще имеют значение

Украинское население может иметь волю к сопротивлению, но без правильных систем вооружения в достаточном количестве оно, вероятно, проиграло бы конвенционную борьбу несколько месяцев назад и сейчас проводило повстанческую кампанию по всей стране.

Наибольшее внимание в отношении вооружений, в которых нуждается Украина, было уделено ракетным комплексам HIMARS, боевым машинам пехоты, танкам и истребителям. Но, имея гораздо меньшую армию, Украина нуждается почти во всем.

Хотя боеприпасы не столь заметны, как танки, они не менее важны, и Украина не может производить их в достаточном количестве, чтобы заменить исчерпаемые запасы. Украине крайне необходимы эти системы вооружения и боеприпасы, чтобы продолжать борьбу.

5. Танки еще не готовы для музея

Некоторые аналитики подвергают сомнению то, что танки отошли в прошлое после войны в Нагорном Карабахе 2020 года между Арменией и Азербайджаном, учитывая их уязвимость к азербайджанским беспилотным летательным аппаратам.

Также Соединенные Штаты уничтожали иракские танки во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

Но проблема в обеих войнах заключалась не в танках, а в плохой подготовке и организации

Танки все еще играют важную роль в военных маневрах, и украинцы продемонстрировали, что они могут быть очень эффективны, если их правильно использовать.

Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

6. Войны часто ведутся в городах

Военные стремятся избегать боевых действий в городах, и это вполне оправдано. Это, пожалуй, самая сложная среда, в которой приходится воевать, и зачастую жесточайшая, как это продемонстрировала война в Украине.

Но война также продемонстрировала, что городские районы нельзя обойти, и именно там происходит большинство боевых действий. Однако, несмотря на распространенность городских боев в Украине, филиппинском Мораве и Ираке, военные остаются крайне неподготовленными к таким условиям.

Фото: Iryna Rybakova / Facebook

Один урок, который еще предстоит усвоить

Или это последняя великая война, в которой мы увидим пилотов истребителей?

Во время антиповстанческих кампаний в Афганистане и Ираке полеты истребителей представляли незначительный риск, но они чрезвычайно уязвимы для зенитных систем более развитых стран.

В войне за Нагорный Карабах 2020 беспилотные самолеты играли более заметную роль, чем истребители, и так было и в этой войне.

И это неудивительно. Легче и дешевле построить летательный аппарат, если человеку не придется им управлять. Еще слишком рано говорить, это начало или конец пилотируемого истребителя. Скорее всего, по моему мнению, это просто появление нового оружия, которое не заменит полностью роль пилотов истребителей.

Лиам Коллинз, директор-основатель Института современной войны, Военная академия США Вест-Пойнт

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi