Уроки війни для українського суспільства

Весь світ засвоїв важливі уроки під час ведення російсько-української війни

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Війна в Україні стала наймасштабнішою та найтрагічнішою подією в Європі, за якою спостерігає весь світ. За перший рік повномастабного вторгнення можна підбити багато підсумків, що стосуються ведення сучасної війни.

Ліам Коллінз, кадровий офіцер американського спецназу та директор-засновник Інституту сучасної війни Військової академії США Вест-Пойнт, проаналізував цей рік війни і наводить шість уроків, які ми з нього винесли. Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Чи насувається патова ситуація в Україні через рік після російського вторгнення

Більшість військових аналітиків очікували, що Україна впаде протягом декількох днів, коли росія розпочала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.

І все ж за рік війни українці дали гідну відсіч і продемонстрували неабияку рішучість у протистоянні з потужною армією. Насправді, деякі з цих військових аналітиків, включаючи колишнього міністра оборони США Марка Еспера, почали задаватися питанням, чи не зайшла війна в глухий кут.

На мою думку, як кадрового офіцера американського спецназу, війна ще не близька до патової ситуації.

Натомість, затишшя у військовій активності є нормальним "відпливом і припливом тривалої війни, яку ведуть добре забезпечені ресурсами країни за зовнішньої підтримки", як зазначив австралійський генерал у відставці Мік Райан.

На жаль, більша частина цієї війни ще чекає на Україну попереду.

Утворення трясовини

Великі наступальні операції, на кшталт тієї, яку провела Україна восени 2022 року, потребують часу на планування та підготовку. Для українців планування наступного контрнаступу ускладнюється тим, що ці операції залежать від постачання західного обладнання, а якщо йдеться про нову систему озброєнь, то це займає ще більше часу.

Так само і росія, зазнавши значних втрат у війні на сьогоднішній день, повинна задіяти резерви і намагатися відновити повністю зруйновану логістичну систему. З перших днів свого вторгнення росія здається нездатною планувати власні великі наступальні операції.

Тому не дивно, що взимку темпи операцій сповільнилися, оскільки обидві сторони намагаються відновити боєздатність і підготуватися до наступного великого наступу.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Те, що ми, швидше за все, побачимо на другому році війни — а буде ще цілий другий рік — багато в чому нагадує те, що ми бачили протягом минулого року. Україна утримуватиме території, де зможе, і здаватиме території, де повинна, щоб зберегти боєздатність, необхідну для проведення контрнаступів.

Виклик для України полягає в тому, що ці контрнаступи стають дедалі складнішими, оскільки російські війська консолідуються на меншій території. Це обмежує перевагу України в її здатності до маневру.

Оскільки росії не вистачає добре підготовлених військ для проведення атак, вона покладатиметься на артилерійські обстріли для досягнення відносно невеликих територіальних здобутків, які мають незначну тактичну і ще меншу стратегічну цінність.

На мою думку, війна затягнеться до тих пір, поки економічні та політичні втрати від неї не стануть занадто великими для росії. Але не робіть помилкових суджень — росія ще не наблизилася до цієї точки, і війна, швидше за все, триватиме роками, перш ніж росія досягне кінцевої точки.

Тим часом, ось шість уроків, які ми винесли з першого року війни.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

1. Війна в Європі не закінчилася

Якщо вторгнення росії в Грузію в 2008 році або незаконна анексія Криму і пряма підтримка сепаратистів на українському Донбасі в 2014 році не дали цього зрозуміти, то останнє російське вторгнення стало неспростовним доказом того, що війна на європейському континенті все ще залишається реальністю в 2023 році.

В результаті, НАТО, замість того, щоб "застаріти", як стверджував тодішній президент Дональд Трамп у 2017 році, лише зміцнилося в результаті вторгнення. Настільки, що Швеція і Фінляндія, дві відомі нейтральні країни, прагнуть членства в НАТО більш ніж через 70 років після заснування Альянсу.

2. Стримування не змогло зупинити росію

Важко сказати, чи можна було запобігти вторгненню російського президента владіміра путіна в Україну. На мою думку, Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО не намагалися по-справжньому стримати попередні російські вторгнення в Україну та Крим, і ці невдачі сягають корінням аж до адміністрації Джорджа Буша-молодшого.

Санкції, запроваджені після вторгнення росії до Грузії та незаконної анексії Криму, були своєрідним ляпасом.

Поки росія місяцями нарощувала свої війська вздовж кордону, Сполучені Штати і їхні союзники робили не більше, ніж погрожували покаранням у разі російського вторгнення. Але ці погрози були проігноровані путіним.

Фото: Reuters

Коли вторгнення стало неминучим, замість того, щоб зробити останню спробу стримати його, Сполучені Штати, по суті, дали "зелене світло" вторгненню, закривши своє посольство і виславши своїх дипломатів. Для порівняння, під час Другої світової війни США відмовилися закрити своє посольство в Парижі, навіть коли нацистська Німеччина загрожувала Франції.

3. Бойова міць — це більше, ніж кількість машин і людей

На початку конфлікту росія була другою найпотужнішою армією у світі після Сполучених Штатів. Вона мала перевагу 10:1 над Україною, посідаючи 22-ге місце у світі за військовою потужністю.

Війна показала, що доктрина, підготовка, лідерство і моральний дух також є важливими факторами, хоча їх і важко виміряти. Зобов'язання України трансформуватися з радянської армії в армію західного зразка у 2015 році принесли свої плоди.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

4. Але воєнні машини все ще мають значення

Українське населення може мати волю до опору, але без правильних систем озброєння в достатній кількості воно, ймовірно, програло б конвенційну боротьбу кілька місяців тому і зараз проводило б повстанську кампанію по всій країні.

Найбільше уваги щодо озброєнь, яких потребує Україна, було приділено ракетним комплексам HIMARS, бойовим машинам піхоти, танкам і винищувачам. Але маючи набагато меншу армію, Україна потребує майже всього.

Хоча боєприпаси не так помітні, як танки, вони не менш важливі, і Україна не може виробляти їх у достатній кількості, щоб замінити вичерпані запаси. Україні вкрай необхідні ці системи озброєння та боєприпаси, щоб продовжувати боротьбу.

5. Танки ще не готові для музею

Деякі аналітики ставлять під сумнів те, що танки відійшли в минуле після війни в Нагірному Карабасі 2020 року між Вірменією та Азербайджаном, враховуючи їхню вразливість до азербайджанських безпілотних літальних апаратів.

Так само Сполучені Штати знищували іракські танки під час війни в Перській затоці в 1991 році.

Але проблема в обох війнах полягала не в танках, а в поганій підготовці та організації

Танки все ще відіграють важливу роль у військових маневрах, і українці продемонстрували, що вони можуть бути дуже ефективними, якщо їх правильно використовувати.

Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

6. Війни часто ведуться в містах

Військові прагнуть уникати бойових дій у містах, і це цілком виправдано. Це, мабуть, найскладніше середовище, в якому доводиться воювати, і часто найжорстокіше, як це продемонструвала війна в Україні.

Але війна також продемонструвала, що міські райони не можна оминути, і саме там відбувається більшість бойових дій. Проте, незважаючи на поширеність міських боїв в Україні, філіппінському Мараві та Іраку, військові залишаються вкрай непідготовленими до таких умов.

Фото: Iryna Rybakova / Facebook

Один урок, який ще належить засвоїти

Чи це остання велика війна, в якій ми побачимо пілотів винищувачів?

Під час антиповстанських кампаній в Афганістані та Іраку польоти винищувачів становили незначний ризик, але вони є надзвичайно вразливими для зенітних систем більш розвинених країн.

У війні за Нагірний Карабах 2020 року безпілотні літаки відігравали більш помітну роль, ніж винищувачі, і так було і в цій війні.

І це не дивно. Легше і дешевше побудувати літальний апарат, якщо людині не доведеться ним керувати. Ще занадто рано говорити, чи це початок або кінець пілотованого винищувача. Швидше за все, на мій погляд, це просто поява нової зброї, яка не замінить повністю роль пілотів винищувачів.

Ліам Коллінз, директор-засновник Інституту сучасної війни, Військова академія США Вест-Пойнт

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi