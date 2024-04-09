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Шмыгаль поручил создать более справедливое постановление о бронировании от мобилизации

9 апреля 2024 14:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Шмыгаль поручил создать более справедливое постановление о бронировании от мобилизации
Заседание правительства Украины. Фото: Кабинет министров
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам в кратчайшие сроки внести обновленное постановление о бронировании военнообязанных. Также он дал указание определить исчерпывающий список объектов и предприятий критической инфраструктуры.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания Кабинета Министров во вторник, 9 апреля.

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"Эффективная оборона — это синергия усилий фронта и тыла. Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна рабочая экономика и инфраструктура", — заявил премьер-министр.

Глава правительства отметил, что одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Он отметил, что есть сотрудники предприятий, которые действительно критически важны и в этом вопросе не должно быть никаких спекуляций и манипуляций.

В этой связи Шмигаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", — отметил Шмигаль.

Ранее мы сообщали, что экскомандир "Азова", а ныне заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, Максим Жорин прокомментировал, что в списке предприятий, которые считаются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации, появился передвижной цирк.

Также мы писали, какие документы необходимы в 2024 году для бронирования работников от мобилизации.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
война
Украина
мобилизация
правительство
бронирование

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