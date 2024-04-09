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Шмигаль доручив створити більш справедливу постанову щодо бронювання від мобілізації

9 квітня 2024 14:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Шмигаль доручив створити більш справедливу постанову щодо бронювання від мобілізації
Засідання уряду України. Фото: Кабінет міністрів
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам в найкоротші строки внести оновлену постанову про бронювання військовозобов’язаних. Також він дав вказівку визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури.

Про це Шмигаль заявив під час засідання Кабінету міністрів у вівторок, 9 квітня.

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Оновлення постанови про бронювання

"Ефективна оборона — це синергія зусиль фронту і тилу. Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна робоча економіка й інфраструктура", — заявив прем'єр-міністр.

Голова уряду зазначив, що одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Він зазначив, що є співробітники підприємств, які дійсно критично важливі, і щодо цього питання не повинно бути жодних спекуляцій і маніпуляцій.

В зв'язку з цим Шмигаль дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури. 

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", — зазначив Шмигаль.

Раніше ми повідомляли, що екскомандир "Азову", а нині заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував те, що у списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, з'явився пересувний цирк

Також ми писали про те, які документи необхідні 2024 року для бронювання працівників від мобілізації.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
війна
Україна
мобілізація
уряд
бронювання

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