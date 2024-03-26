Шмыгаль провел разговор с главой МИД Великобритании — о чем договорились

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном. Они обсудили активизацию ракетных атак России против Украины, а также механизмы конфискации российских замороженных активов.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram во вторник, 26 марта.

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"Обсудили обострение атак России на гражданскую инфраструктуру и необходимую Украине помощь. А также механизмы, которые заставят Россию заплатить за совершенные преступления и разрушения. В частности, конфискацию замороженных активов РФ", — сообщил Шмыгаль.

Также глава украинского правительства поблагодарил Кэмерон за его личную вовлеченность в процесс конфискации российских активов. Стороны также подняли вопрос создания специальной международной группы с участием Украины, которая наработает юридические пути, необходимые для конфискации.

"Украина уже предоставила свои предложения. Созданный Международный реестр убытков", — отметил Шмыгаль.

В будущем планируется создать Международную компенсационную комиссию и компенсационный фонд. По словам Шмыгаля, позиция Украины здесь однозначна: все замороженные активы России должны быть направлены на ее нужды.

"Поблагодарил Великобританию за значительный объем оказанной помощи и за подписание соглашения о безопасности с Украиной. Это дает уверенность в долговременной поддержке со стороны наших британских союзников", — резюмировал премьер.

Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Шмыгаль рассказал, что Украина получила от Международного валютного фонда 880 миллионов долларов. По его словам, эти средства помогут нашему государству покрыть приоритетные бюджетные расходы.

Также Шмыгаль встретился в Брюсселе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и передал план для Ukraine Facility, утвержденный Кабинетом Министров. В ходе встречи украинский премьер выразил надежду на поддержку от комитета государств-членов.