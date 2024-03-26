Шмигаль провів розмову з очільником МЗС Великої Британії — про що домовилися

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном. Вони обговорили активізацію ракетних атак Росії проти України, а також механізми конфіскацію російських заморожених активів.

Про це Шмигаль написав у Telegram у вівторок, 26 березня.

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"Обговорили загострення атак Росії на цивільну інфраструктуру й необхідну Україні допомогу. А також механізми, які змусять Росію заплатити за вчинені злочини й руйнування. Зокрема, конфіскацію заморожених активів РФ", — повідомив Шмигаль.

Також глава українського уряду подякував Кемерону за його особисту залученість до процесу конфіскації російських активів. Сторони також порушили питання створення спеціальної міжнародної групи за участі України, яка напрацює юридичні шляхи, необхідні для конфіскації.

"Україна вже надала свої пропозиції. Створений Міжнародний реєстр збитків", — зазначив Шмигаль.

В подальшому планується створити Міжнародну компенсаційну комісію та компенсаційний фонд. За словами Шмигаля, позиція України тут однозначна: усі заморожені активи Росії мають бути спрямовані на її потреби.

"Подякував Великій Британії за значний обсяг наданої допомоги та за підписання безпекової угоди з Україною. Це дає впевненість у довготривалій підтримці з боку наших британських союзників", — резюмував прем'єр.

Повідомлення Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Шмигаль розповів, що Україна отримала від Міжнародного валютного фонду 880 мільйонів доларів. За його словами, ці кошти допоможуть нашій державі покрити пріоритетні бюджетні видатки.

Також Шмигаль зустрівся у Брюсселі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та передав план для Ukraine Facility, який був затверджений Кабінетом Міністрів. Підчас зустрічі український прем'єр висловив сподівання на підтримку від комітету держав-членів.