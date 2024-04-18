Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Шмыгаль заявил, что в случае проигрыша Украины может начаться Третья мировая arrow

Шмыгаль заявил, что в случае проигрыша Украины может начаться Третья мировая

18 апреля 2024 15:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Шмыгаль заявил, что в случае проигрыша Украины может начаться Третья мировая
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Фото: Telegram/Денис Шмыгаль
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае победы России в войне может начаться Третья мировая. Он подчеркнул, что Украине необходима помощь от Соединенных Штатов Америки "еще на вчера".

Об этом Шмыгаль сказал в интервью BBC, опубликованном в четверг, 18 апреля.

Читайте также:

Последствия в случае проигрыша Украины в войне

Шмыгаль убежден, что в случае проигрыша Украины начнется Третья мировая война и призвал Конгресс США принять законопроект о помощи.

Как известно, Палата представителей должна проголосовать за пакет уже в эту субботу. Однако, по словам украинского премьера, он нужен Киеву "еще на вчера, а не на завтра или сегодня".

Шмыгаль подчеркнул, что если мы не защитим небо и территорию, то Украина упадет, в результате чего глобальная и мировая система безопасности будут разрушены.

"Или же будет много конфликтов, много подобных войн, и в конечном счете это может привести к Третьей мировой войне", — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию заявил, что без поддержки партнеров у нас нет шансов на победу. Его словами в эфире Ранок.LIVE прокомментировал военный аналитик Алексей Гетьман.

Также мы писали, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что его стране, НАТО и ЕС нужно приложить больше усилий для помощи Украине и не разрешить России выиграть войну.

Денис Шмыгаль
США
финансовая помощь
оккупанты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость