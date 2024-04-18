Шмыгаль заявил, что в случае проигрыша Украины может начаться Третья мировая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в случае победы России в войне может начаться Третья мировая. Он подчеркнул, что Украине необходима помощь от Соединенных Штатов Америки "еще на вчера".

Об этом Шмыгаль сказал в интервью BBC, опубликованном в четверг, 18 апреля.

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Шмыгаль убежден, что в случае проигрыша Украины начнется Третья мировая война и призвал Конгресс США принять законопроект о помощи.

Как известно, Палата представителей должна проголосовать за пакет уже в эту субботу. Однако, по словам украинского премьера, он нужен Киеву "еще на вчера, а не на завтра или сегодня".

Шмыгаль подчеркнул, что если мы не защитим небо и территорию, то Украина упадет, в результате чего глобальная и мировая система безопасности будут разрушены.

"Или же будет много конфликтов, много подобных войн, и в конечном счете это может привести к Третьей мировой войне", — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию заявил, что без поддержки партнеров у нас нет шансов на победу. Его словами в эфире Ранок.LIVE прокомментировал военный аналитик Алексей Гетьман.

Также мы писали, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что его стране, НАТО и ЕС нужно приложить больше усилий для помощи Украине и не разрешить России выиграть войну.