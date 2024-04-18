Шмигаль заявив, що у разі програшу України може розпочатися Третя світова

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у разі перемоги Росії у війні може розпочатися Третя світова. Він наголосив, що Україні необхідна допомога від Сполучених Штатів Америки "ще на вчора".

Про це Шмигаль сказав в інтерв'ю BBC, що опубліковане в четвер, 18 квітня.

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Наслідки у разі програшу України у війні

Шмигаль переконаний, що у разі програшу України розпочнеться Третя світова війна та закликав Конгрес США ухвалити законопроєкт про допомогу.

Як відомо, Палата представників має проголосувати за пакет вже цієї суботи. Однак за словами українського прем'єра, він потрібний Києву "ще на вчора, а не на завтра чи сьогодні".

Шмигаль наголосив, що якщо ми не захистимо небо та території, то Україна впаде, внаслідок чого глобальна та світова система безпеки будуть зруйновані.

"Або ж буде багато конфліктів, багато подібних воєн, і в кінцевому підсумку це може призвести до Третьої світової війни", — сказав він.

Раніше Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню заявив, що без підтримки партнерів в нас немає шансів на перемогу. Його словами в ефірі Ранок.LIVE прокоментував військовий аналітик Олексій Гетьман.

Також ми писали, що прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що його країні, НАТО та ЄС потрібно докласти більше зусиль для допомоги Україні та не дозволити Росії виграти війну.