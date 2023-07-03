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Шойгу появился после бунта Пригожина и придумал "огромные потери" ВСУ

3 июля 2023 13:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Шойгу появился после бунта Пригожина и придумал "огромные потери" ВСУ
Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только во время контрнаступления ВСУ и только на южном фронте оккупанты уничтожили почти тысячу единиц украинской бронетехники. Только "Леопардов" было якобы подбито 16 штук.

Об этом сообщило российское пропагандистское издание "РИА Новости".

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Шойгу и его выдумки

Министр обороны Украины Сергей Шойгу, отставки которого требовал владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, появился на публике, на мероприятии министерства обороны РФ.

Он заявил, что Вооруженные силы Украины якобы понесли огромные потери во время июньского контрнаступления.

Если верить Шойгу, то российские оккупанты уничтожили целых 15 украинских самолетов и 3 вертолета.

"Уничтоженные" танки Leopard

Кроме того, министр обороны РФ придумал массовое уничтожение россиянами украинской бронетехники.

По словам Сергея Шойгу, россияне побили целых 920 единиц тяжелой техники ВСУ.

В частности, 16 танков Leopard.

Причем все эти потери Силы обороны Украины якобы понесли только на южном фронте.

Шойгу о "потерях" украинской армии
Шойгу о "потерях" украинской армии

Напомним, что, по версии российских СМИ, Кремль уже ищет замену Сергею Шойгу.

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