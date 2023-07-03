Шойгу з'явився після бунту Пригожина і вигадав "величезні втрати" ЗСУ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що тільки під час контрнаступу ЗСУ і тільки на південному фронті окупанти знищили майже тисячу одиниць української бронетехніки. Тільки "Леопардів" було нібито підбито 16 штук.

Про це повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Читайте також:

Шойгу і його вигадки

Міністр оборони України Сергій Шойгу, відставки якого вимагав власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, з’явився на публіці, на заході міністерства оборони РФ.

Він заявив, що Збройні сили України нібито зазнали величезних втрат під час червневого контрнаступу.

Якщо вірити Шойгу, то російські окупанти знищили аж 15 українських літаків та 3 гелікоптери.

"Знищені" танки Leopard

Крім того, міністр оборони РФ вигадав масове знищення росіянами української бронетехніки.

За словами Сергія Шойгу, росіяни підбили 920 одиниць важкої техніки ЗСУ.

Зокрема, аж 16 танків Leopard.

Причому усіх цих втрат Сили оборони України буцімто зазнали тільки на південному фронті.

Шойгу про "втрати" української армії

Нагадаємо, що, за версією російських ЗМІ, Кремль вже шукає заміну Сергію Шойгу.