Андрей Белоусов, известно о нем, как новый министр изменит ситуацию на войне

Андрей Белоусов, сменивший в должности министра обороны России Сергея Шойгу. Фото: Reuters/Maxim Shemetov

После начала нового президентского срока Владимира Путина произошла громкая смена на кремлевском олимпе — Сергей Шойгу уволил должность министра обороны. Кто такой Андрей Белоусов, который заменит его в должности главы минобороны, и чего ждать Украине от этого назначения на театре военных действий читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Шойгу ушел, Белоусов пришел

12 мая Владимир Путин объявил состав своего старого нового окружения — и на некоторых должностях произошли настоящие сенсации. Так, в должности министра обороны Российской Федерации не оказалось многолетнего путинского соратника Сергея Шойгу.

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Напомним, что Шойгу еще в 1999 году был одним из тех, кто вытащил на парламентских выборах, еще в позднеельцинскую эпоху, партию власти, которая тогда называлась "Единство" (впоследствии она станет "Единой Россией"). С тех пор он постоянно был у власти, а с 2012 года возглавлял министерство обороны.

Впрочем, место для Сергея Шойгу было найдено — он занял должность секретаря Совбеза РФ, должность, которую до этого занимал Сергей Патрушев. А вот на место Шойгу в минобороны был назначен неожиданный персонаж — бывший министр экономразвития и первый вице-премьер Андрей Белоусов. Что же известно об этом представителе путинского режима?

Экономист во главе минобороны

Белоусов к назначению 12 мая 2024 года не имел к российской армии никакого отношения. Он всю свою жизнь занимался экономическими вопросами. Да, он еще в 1999 году вошел в состав коллегии министерства экономики. Андрей Белоусов был советником ряда российских премьеров, пока в 2008-м не пошел на официальную государственную службу в аппарате федерального правительства.

Во времена условного либерала Дмитрия Медведева он — вместе с нынешней главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной, — как считается, был одним из авторов тогдашней экономической концепции России. С 2012-го по 2013 год возглавлял министерство экономического развития в составе правительства Дмитрия Медведева.

После этого Белоусов семь лет занимал должность помощника Путина, то есть был приближенным к диктатору лицом. А с 2020 года снова вернулся в правительство — в этот раз на должность первого заместителя премьера. Занимаясь теми же финансово-экономическими вопросами. Так зачем же Владимир Путин назначил на должность министра обороны человека, столь далекого от армии?

Не воевать, но истощать врага

Известный украинский эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, напомнил — предшественник Белоусова, Шойгу, также пришел в минобороны со стороны (возглавлял МЧС и был губернатором Московской области). Но это не имеет никакого значения, потому что назначение Андрея Белоусова — это не сугубо военный, а военно-промышленный шаг.

Задача нового министра обороны — не какие-то хитроумные военные операции. Напротив, его назначением, подчеркнул Черник, Путин признал, что война окончательно переходит в стадию истощения. А для победы в такой войне необходима эффективная работа военно-промышленного комплекса.

Именно для этого на минобороны и был поставлен экономист и технократ Белоусов. Чтобы провести аудит чрезвычайно коррумпированной военной отрасли (как в самой армии, так и в военной промышленности) — и наладить работу военно-промышленного комплекса в условиях затяжной войны.

Это, как подчеркнул Черник, единственное изменение, единственный минус в ситуации для Украины. Все остальное принципиальных изменений не претерпевает, Российская Федерация как стремилась к полному уничтожению нашего государства — так и будет стремиться.

Впрочем, предположил эксперт, вполне возможно, что Белоусов — как порождение путинской системы, самой сутью которой и является коррупция — просто выстроит такие коррупционные схемы, которые будут незаметны даже для придирчивого кремлевского глаза.

Будут ли переговоры между Украиной и Россией

Еще одним моментом назначения министром обороны человека, который должен наладить эффективную многолетнюю работу военной промышленности (для войны соответствующей продолжительности) может стать отказ России от переговоров, хоть с Украиной, хоть с Западом. В принципе, в краткосрочной перспективе именно так это кадровое решение выглядит.

Но, напомнил Черник, уже в июне состоится масштабный Саммит мира, в котором примут участие более 100 стран мира (т.е. большинство общего состава Организации Объединенных Наций). Саммит, на котором будут представлены не только страны Запада, имеющие четкую антироссийскую и проукраинскую позицию, но и страны Глобального Юга.

И с этим фактом, с этим саммитом Кремлю так или иначе придется считаться. Так что говорить о том, что Россия окончательно отказалась от переговорного процесса — некорректно, скорее, это попытка разыграть такую карту, чтобы в перспективе получить более сильные позиции на этих переговорах.

Афганские параллели для Украины

А сами переговоры с Белоусовым или без него могут идти достаточно долго. Полковник ВСУ напомнил недавнюю историю в Афганистане, где представители США и Талибана вели переговоры о том, как американские войска покинут эту центральноазиатскую страну, около года.

И все это время на территории Афганистана продолжались боевые действия. Так что не исключено, что подобная ситуация сложится и в Украине. Во всяком случае, влияние нового министра обороны России на этот процесс будет минимальным.

Потому что его задача не выиграть войну у Украины. Путин уже понял, что сделать это чисто военными методами невозможно. Потому и пытается истощить Украину и Запад, параллельно наладив максимально эффективную в подсанкционном режиме работу собственного военно-промышленного комплекса. Именно для этого и был назначен в министерство обороны представитель экономического сектора Андрей Белоусов.